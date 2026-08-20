En declaraciones a los periodistas en su rueda de prensa posterior al partido, el técnico argentino reflexionó sobre una frustrante primera parte antes de elogiar el impacto decisivo de su banquillo para cambiar la dinámica: «Intentamos empezar el partido con los chicos que están en las mejores condiciones para competir», dijo Simeone a los periodistas.

«En la primera parte fue correr. No tuvimos ocasiones de gol. En la segunda parte, los cambios dieron un salto de calidad. Todos los chicos nos dieron el salto que necesitábamos. Los dos goles son dos grandes goles y pudimos ganar un partido que no fue fácil».