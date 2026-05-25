«Un sabor amargo»: Koke califica la temporada del Atlético de Madrid en La Liga de «desastre» tras la goleada sufrida ante el Villarreal en la última jornada

La temporada 2025-26 de La Liga terminó de forma desastrosa para el Atlético de Madrid en La Cerámica. El equipo de Diego Simeone, que buscaba ganar al Villarreal para ser tercero, sufrió una goleada por 5-1. Para Koke, el resultado reflejó una campaña muy por debajo de las expectativas del Metropolitano.

En declaraciones a Movistar+ recogidas por Marca, el centrocampista de 34 años admitió: «Me deja un sabor amargo. En la Champions fue emocionante, en la Copa llegamos a los penaltis, pero en la Liga hemos sido un desastre; no pudimos luchar por el título. Tenemos que estar más arriba en la tabla y que esto nos sirva de lección para la próxima temporada».



