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Adhe Makayasa

Traducido por

«¡Un robo!»: Zlatan Ibrahimovic, enfadado por el gol anulado a Croacia en la derrota contra Portugal, acusa de corrupción en el Mundial

Z. Ibrahimovic
Portugal
Portugal vs Croacia
Croacia
World Cup

Una polémica monumental en torno al VAR eclipsó la dramática victoria de Portugal por 2-1 sobre Croacia en la fase eliminatoria del Mundial, lo que desencadenó furiosas acusaciones de corrupción por parte de Zlatan Ibrahimovic. El exdelantero, ahora comentarista deportivo, condenó con dureza la anulación del gol del empate de Croacia en el tiempo de descuento, insinuando que los organismos reguladores habían amañado el resultado.

  • Anulan un gol del empate en los últimos minutos

    Un trepidante partido parecía acabado cuando Gonçalo Ramos marcó en el 94 (2-1). Pero en el descuento Josko Gvardiol empató para Croacia. El VAR anularía el tanto tras detectar, mediante la tecnología «Connected Ball», un ligero toque de Igor Matanovic, si bien las repeticiones no lo mostraron con claridad.

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  • Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un comentarista lanza una furiosa diatriba

    La polémica decisión privó a la resistente Croacia de un respiro y provocó la crítica de Ibrahimovic. En declaraciones a «Gazzetta», el comentarista de Fox Sports cuestionó la tecnología y acusó a las autoridades de favorecer un cruce Portugal-España en octavos.

    Ibrahimovic declaró: «Fue un partido fantástico que se echó a perder por culpa del VAR. No vi nada irregular en el gol del 2-2; el VAR lo anuló, pero para mí fue un robo. O el sensor del balón falló, o algo no funcionó, porque Renato Veiga tocó el balón, así que no hubo fuera de juego. Mira el ángulo: el 20 de Croacia no toca el balón ni altera su trayectoria. ¡Es el 13 de Portugal, Veiga, quien lo toca!».

  • Salen a la luz impactantes acusaciones de corrupción

    El icono sueco defendió su teoría: una decisión tan crucial en los últimos segundos de una eliminatoria debe basarse en certeza absoluta. Aseguró que el aparato administrativo inclinó la balanza para mantener a Cristiano Ronaldo y a Portugal en el torneo.

    Ibrahimovic añadió: «Un rival toca el balón y, de pronto, el goleador croata está en fuera de juego. ¡Absurdo! Los croatas, que habían luchado con todo su corazón, se quedaron sin su momento de ensueño en este Mundial. Anular un gol en el 90 exige una certeza total; aquí no la hubo. Esto no fue arbitraje, fue un robo. Para mí está claro: la FIFA quería que Portugal y Ronaldo llegaran a octavos para enfrentarse a España».

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  • ronaldo yamal(C)Getty images

    Se avecina un gran éxito de taquilla ibérico de gran envergadura

    Portugal debe dejar atrás rápido el drama arbitral y prepararse para un duro choque de octavos contra España, campeona de Europa. El equipo de Roberto Martínez mostró carácter al remontar en la segunda parte, pero probablemente enfrente una prueba más dura en Texas. La vuelta de un Ronaldo poco acertado, frustrado tras su sustitución tardía, será clave para que Portugal supere la sólida defensa española.

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