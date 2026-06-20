Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH35-NED-SWEAFP

Traducido por

Un rival inesperado y la punzada del Real Madrid... El muro sueco se derrumba ante los molinos de Holanda

FEATURES
Holanda vs Suecia
Holanda
Suecia
World Cup
C. Gakpo
B. Brobbey
D. Dumfries
Real Madrid
Países Bajos
Suecia
EE. UU.
España

Las instrucciones de Mourinho llevarán a la esperada estrella a otro nivel

Holanda envió un mensaje contundente a sus rivales del Mundial 2026 al convertir su duelo contra Suecia en un espectáculo ofensivo que mostró la variedad de sus armas y su capacidad para ser decisiva desde varios frentes.

Con la fuerza de Brian Brobbey, la puntería de Cody Gakpo y la influencia de Denzel Dumfries —próximo fichaje del Real Madrid—, la Orange mostró una versión lista para los grandes escenarios.

  • Brian Proby... un auténtico depredador en ataque

    AS destacó la victoria de Holanda sobre Suecia y el gran nivel de Denzel Dumfries, quien, según rumores, fichará por el Real Madrid tras el Mundial. También analizó las expectativas de José Mourinho sobre él.

    Además, elogió al mejor del partido, Brian Probi, al señalar: «»En una época de declive de los delanteros tradicionales, el ariete holandés Brian Probi, con su extraordinaria fuerza física, arrolló a la defensa sueca.

    A su lado brilló Dumfries, que pareció el puñal que necesita José Mourinho en el Real Madrid, mientras que Jacopo se sumó a la fiesta ofensiva. El resultado fue una lluvia de goles que arrolló a los suecos y los dejó abatidos.

    El reportero Aritz Gabielondo añadió: «Esos destellos que se vieron en categorías inferiores, en sus inicios con el Ajax y que se confirmaron esta temporada en la Premier con el Sunderland reaparecieron en la gran vitrina del fútbol: el Mundial. Probi arrolló a la defensa sueca en un duelo europeo a miles de kilómetros del Viejo Continente. Su control de cuerpo y movimientos lo hace casi impredecible».

    De una de esas acciones nació el primer gol: hizo de pantalla ante un defensa, luego habilitó al extremo y siguió él mismo el ataque. Jacobo fue el artífice del tanto. Los jugadores de banda se beneficiaron de su presencia, ya que atrae constantemente a los defensas y crea espacios.

    Lee también: Una gran actuación antes del anuncio oficial… La posible estrella del Real Madrid acapara todas las miradas en el Mundial.

    • Anuncios

  • Domfries marca dos goles... Un jugador peligroso

    Domfries aprovechó los espacios y convirtió su banda en una autopista para los ataques holandeses. Dio dos asistencias y pudo sumar más.

    Opinó: «Si (Domfries) cumple con las instrucciones defensivas que exige Mourinho, el Real Madrid habrá fichado a un jugador peligroso. De sus pies nacieron el segundo y el tercer gol, gracias a dos pases milimétricos tras los cuales Robby y Jakpo solo tuvieron que empujar el balón a la red».

    El partido fue abierto y entretenido. Suecia, que ataca mejor de lo que defiende, siguió avanzando hacia la portería rival pese a los riesgos y pudo marcar o encajar más goles. Al 60’, los tantos de Jacobo y Anthony Elanga ya marcaban un duelo vibrante. El ritmo solo bajó durante el “descanso para refrescarse”, recibido con abucheos por la afición.

    Tras el descanso, el ritmo bajó y el partido ganó en orden táctico. Aun así, Alexander Isak marcó el cuarto y Crescencio Summerville amplió la ventaja.

    Llegó cuando Holanda ya había bajado el ritmo tras el desgaste del trío Probi, Dumfries y Jakpo sobre la defensa sueca.

    Y concluyó: «Cuidado con ellos… Cuidado con Holanda».

    Lee también:

    Fuera del Mundial... El Barcelona se pronuncia sobre el defensa del City

    Marmoush, en una encrucijada... y un gigante europeo a la espera.

  • Cifras del partido

    AS resumió el partido con estas cifras clave:

    5-1, victoria aplastante: Holanda arrolló a Suecia con cinco goles pese a algunos momentos de igualdad.

    Holanda generó ocasiones de gran calidad, frente a solo 0,99 de Suecia.

    16 disparos de Suecia: más intentos que Holanda (10), pero con menor acierto.

    50,9 % de posesión para Holanda: ligera superioridad naranja en un partido igualado en el control del balón.

    5 disparos de Cody Gakpo: el más activo en ataque y autor de un doblete decisivo.