Un rival de Lionel Messi en la MLS explica por qué se rió ante el mejor jugador argentino de todos los tiempos durante un enfrentamiento en el campo que nunca iba a terminar en «pelea»

Vargas explicó que su reacción ante el enfado de Messi se debió más al carácter surrealista de la situación que a la malicia. Y añadió: «Si hubiera sido otro, quizá me habría dejado llevar, pero como era Messi, me reí. Pensé: “Eres Messi, el mejor de la historia, ¿te frustras por mí?” Me hizo gracia.

Intenté no picarme, pero nunca pensé en pelearme con él. Solo pensaba: “¿Por qué te enfadas conmigo? Puedes hacer lo que quieras en el campo; yo no soy nadie a tu lado”. Por eso me reí, aunque quizá él lo interpretó de otra forma.

Quizá creyó que me burlaba, pero no fue así. No supe cómo reaccionar; fue muy especial, pero debía hacer mi trabajo y jugar bien».