«Jamie Gittens ha vuelto», anunció Liam Rosenior el viernes. Pero, un día después de la sesión de entrenamiento y del partido de copa contra el Port Vale (7-0), el entrenador del Chelsea FC reconoció: «Por desgracia, parece que Jamie sufrió ayer una nueva lesión en el muslo durante el entrenamiento. Debemos hacerle pruebas. Es una lástima; creo que es la tercera vez que le ocurre».
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¡Un revés inmediato tras su regreso! El año nefasto de una antigua estrella del BVB no tiene fin
Rosenior aún no sabe cuánto estará de baja el exjugador del Dortmund tras su última lesión. El estado de Gittens se revisa cada día. Lo cierto es que el año de mala suerte del jugador de 21 años, fichado este verano al BVB por 56 millones de euros, no acaba.
Ya se ha perdido 16 partidos oficiales con el Chelsea, incluidos los últimos 13 de forma consecutiva. Su último encuentro fue el 31 de enero, cuando sintió un pinchazo en el muslo.
«Aún no he trabajado mucho con él, pero conozco su trayectoria y sé que es un jugador excepcional. Le echaremos de menos», había dicho Rosenior, que sustituyó a Maresca en enero. Apenas había vuelto Gittens al grupo cuando llegó este nuevo revés.
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Jamie Gittens aún no ha marcado ningún gol en la liga ni en la Liga de Campeones
Hasta ahora, el veloz extremo no lo había pasado bien. Con el anterior técnico, Enzo Maresca, Gittens no era titular. Cuando jugaba, sus actuaciones solían ser mediocres, aunque a veces mostraba su talento.
Se esperaba más de él y él también se esperaba más de sí mismo en su primer año tras volver a casa. Su balance es pobre: 27 partidos, solo 12 como titular, un promedio de 40 minutos en cancha y solo dos encuentros completos, el último en noviembre.
Peor aún: ha marcado un gol y dado cinco asistencias; en Premier y Champions, tras 23 partidos, aún no ha visto puerta.
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A Jamie Gittens le falta especialmente el ritmo
A Gittens le faltan goles y ritmo. Nunca lo encontró, aunque en otoño pareció estabilizarse. Marcó su único gol ante el Wolverhampton en la Copa y fue nombrado mejor jugador en la victoria 5-1 contra el Ajax en la Champions.
Así, los meses siguen siendo difíciles tras su irrupción en Dortmund. Recordemos que, bajo Nuri Sahin, fue uno de los mejores del BVB y sumó nueve goles y cinco asistencias en la primera vuelta de la temporada anterior; luego, con Niko Kovac, su progresión se estancó.
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Jamie Gittens fue suplente en la última etapa del BVB
En la lucha por el cuarto puesto de la Liga de Campeones, Gittens quedó marginado. En sus últimos meses en el Borussia fue suplente por el cambio de Kovac a una defensa de tres y la eliminación del uno contra uno. Ahora, en el Chelsea, vive otro momento amargo.
Lo mejor para Gittens sería dar por concluido este curso y, con todo el club, reiniciar en verano. Entre líneas, las palabras de Roseniors sugieren que el joven podría tener más oportunidades con el técnico inglés que las que tuvo con Maresca.
Eso sí, siempre que los músculos no le vuelvan a fallar.
Jamie Gittens: estadísticas en el Chelsea FC
Partidos oficiales Goles Asistencias 27 1 5