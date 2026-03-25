«Un resultado histórico»: el Barcelona logra una increíble victoria por 6-2 a domicilio ante el Real Madrid, y el equipo femenino repite la famosa hazaña inspirada por Lionel Messi y Thierry Henry en la Liga de Campeones

El Barcelona, subcampeón del año pasado, ofreció una lección magistral de fútbol eficaz en el feudo de su mayor rival, logrando una abultada ventaja de 6-2 que se lleva de vuelta a Cataluña. La centrocampista Guijarro, que marcó el ritmo durante todo el partido, elogió la forma en que el equipo ejecutó su plan de juego, logrando un resultado que recuerda a la famosa victoria del equipo masculino en el Santiago Bernabéu en 2009, cuando jugadores de la talla de Lionel Messi, Thierry Henry y Xavi hicieron trizas a sus rivales.

En declaraciones a TV3 y a la UEFA tras el pitido final, Guijarro expresó su satisfacción por el esfuerzo colectivo. «Ha sido un partido muy completo, digno de la Liga de Campeones. Ese tercer gol nos vino muy bien tras el 1-2 para llegar al descanso con una amplia ventaja», afirmó.



