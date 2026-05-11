El Chelsea ha sufrido esta temporada por falta de regularidad y las lesiones han agravado el problema. La plantilla, llena de estrellas, ha sufrido tantos cambios que la estabilidad brilla por su ausencia.

Fuera del campo la inestabilidad también ha sido la tónica: Maresca fue destituido tras el inicio de 2026 y su sucesor, Rosenior, apenas duró 23 partidos, periodo en el que el equipo quedó fuera de los puestos europeos.

La racha de seis derrotas se cortó en la última jornada con el 1-1 en Liverpool, bajo el interino Calum McFarlane, quien además llevó al equipo a la final de la FA Cup. Este verano se anunciará un nuevo técnico fijo.