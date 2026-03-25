Al parecer, Achraf Hakimi está dispuesto a dejar el París Saint-Germain y regresar al Real Madrid. Según el periodista español Ramón Álvarez de Mon, el marroquí tiene previsto abandonar el PSG y está decidido a fichar por el Real Madrid, donde se formó en las categorías inferiores.
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¿Un regreso inesperado con consecuencias drásticas? Al parecer, la estrella del PSG está decidida a fichar por el Real Madrid
Hakimi ascendió del equipo juvenil al primer equipo del Real Madrid en 2017 y fue cedido durante dos años al Borussia Dortmund en 2018, donde logró dar el salto a la primera división. Al finalizar su cesión, el Inter de Milán se hizo con los servicios del lateral por 43 millones de euros, ya que en el Real Madrid habría tenido que esperar su turno detrás de jugadores como Marcelo o Dani Carvajal.
En el Inter, Hakimi siguió madurando, pero solo permaneció un año en la metrópoli lombarda antes de que le llamara París, que pagó 68 millones de euros por el jugador, que hoy tiene 27 años. Con el PSG ganó la Liga de Campeones la temporada pasada, en cuya final los franceses arrollaron por 5-0 al Inter, el antiguo club de Hakimi.
Hakimi, con contrato hasta 2029
Sin embargo, que Hakimi pueda realmente abandonar la capital francesa es otra historia. El mejor futbolista africano de 2025 había renovado su contrato en febrero de 2025 hasta 2029, por lo que el PSG no se vería obligado a actuar de inmediato. Además, queda por ver si el Real Madrid está realmente interesado en fichar a Hakimi.
Aunque el dos veces ganador de la Liga de Campeones es indiscutiblemente de talla mundial, su traspaso podría resultar bastante costoso. Por otra parte, Hakimi se siente como en casa en la banda derecha, donde el «Bailarín Blanco» cuenta con una excelente plantilla, con el capitán Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, llegado este verano procedente del Liverpool FC. Si el fichaje se materializa, Alexander-Arnold o Hakimi tendrían que cambiar de banda y pasar a la izquierda.
Achraf Hakimi: sus estadísticas en el París Saint-Germain
Partidos
199
Goles
28
Asistencias
42
Tarjetas amarillas
29
Tarjetas amarillas y rojas
1
Tarjetas rojas
3