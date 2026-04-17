En su podcast «Einfach mal Luppen», el hombre de 36 años evitó confirmar o desmentir los rumores que circulan sobre él: «No quiero decir nada al respecto».
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¿Un regreso espectacular al Real Madrid? Toni Kroos se pronuncia sobre los rumores más candentes
Ante la insistencia de su hermano y copresentador Félix, quien admitió haber dado evasivas al ser preguntado en los últimos días, Kroos respondió: «Esa es la respuesta que puedes seguir dando».
El diario deportivo español AS informó recientemente que el campeón del mundo de 2014 está a punto de regresar a su antiguo club. En el Real Madrid, Kroos se integraría en la estructura deportiva, aunque aún no se ha definido el cargo, que podría ser el de director deportivo, puesto aún inexistente en el club.
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El Real Madrid se enfrenta a una temporada sin títulos
Kroos se retiró en 2024 tras diez años en el Real Madrid, periodo en el que ganó cinco Champions y cuatro Ligas. Desde hace dos temporadas, el club no cumple las expectativas. Este curso destituyó a Xabi Alonso y luego a Álvaro Arbeloa sin éxito.
El equipo ya está eliminado de la Copa y, a siete jornadas del final de Liga, le saca nueve puntos al líder, el FC Barcelona. En cuartos de Champions, el Bayern Múnich lo apeó con un 1-2 y un 3-4. Todo indica que será una temporada sin títulos.
Por ello, Arbeloa estaría a punto de abandonar Madrid. Según The Athletic, es «muy probable» que se separen a más tardar al final de la temporada actual. Tras la derrota en el Allianz Arena de Múnich, el español declaró que quería «aceptar todas las decisiones del club».
¿Tendrá Álvaro Arbeloa que dejar su puesto en el Real Madrid?
Si Arbeloa dejara su puesto, según Athletic-Infos, varios candidatos competirían para sucederle. El nombre de Jürgen Klopp sigue sonando en el Santiago Bernabéu, aunque él ha descartado un regreso inmediato a los banquillos.
Zinedine Zidane, aún con crédito ante Florentino Pérez, podría interesarse por la selección francesa, cuyo cargo ocupa Didier Deschamps hasta verano.