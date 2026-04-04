Con 16 años, un mes y 27 días, Pavic es ahora el jugador más joven que ha vestido la camiseta del FC Bayern en la Liga de Campeones. «Los chicos han estado a la altura de la confianza depositada en ellos», elogió después el director deportivo Max Eberl.

Antes que ellos, otros siete adolescentes de la cantera ya habían jugado con el primer equipo esta temporada: Cassiano Kiala (17), Jonah Kusi-Asare (18, cedido ahora al Fulham), Felipe Chávez (18, cedido ahora al 1. FC Köln), David Santos Daiber (19), Maycon Cardozo (17), Wisdom Mike (17) y, por supuesto, Lennart Karl (17).

En el club más laureado de Alemania se ha consolidado un nuevo estilo de cantera del que ahora también se benefician los jugadores cedidos, que forman parte de una nueva estrategia de fichajes. Así, Noel Aseko regresará al FC Bayern al final de la temporada y luchará en verano por un puesto en la plantilla que quedará libre en el centro del campo tras la marcha de Leon Goretzka. Aseko se ha consolidado en el Hannover 96 como jugador clave y internacional juvenil, y aporta un gran físico y, ahora, incluso peligro de gol.

Aunque el club de Baja Sajonia ejerció la opción de compra acordada hace año y medio por el jugador de 20 años, el FC Bayern activó inmediatamente la opción de recompra. La tendencia actual en el FCB es prescindir de fichajes caros y, en su lugar, cubrir las posiciones de suplentes en la plantilla con talentos propios.

Así ocurrió con Karl, que despegó como suplente en las bandas y en la mediapunta de Michael Olise, Jamal Musiala y Serge Gnabry, y que ahora incluso es probable que vaya al Mundial con la selección alemana. Y así debería ser también con Aseko, que en verano puede consolidarse como aspirante, competidor y suplente en el club más laureado de Alemania.

Y es posible que esta «nueva» tendencia también resulte una suerte para otra cesión del Bayern.