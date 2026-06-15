Ante un rival defensivo y compacto, los ibéricos faltaron de ritmo, creatividad y contundencia. Ejemplo de ello es el poco glorioso récord mundial que estableció el delantero Mikel Oyarzabal en el partido en Atlanta.
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¡Un récord mundial de infarto! La estrella española presenta estadísticas increíbles frente a la modesta selección de Cabo Verde
Según Opta, este jugador de 29 años, de la Real Sociedad, campeón de la Copa de España, es el primero desde 1966 que no toca el balón en los primeros 30 minutos de un partido del Mundial: ni una vez. Cero.
Mikel Oyarzabal forma el trío ofensivo junto a Gavi y Ferran Torres
Oyarzabal, que lideró el ataque español junto a Ferran Torres y Gavi ante las bajas por lesión de Lamine Yamal y Nico Williams, terminó el partido con 25 toques, cinco disparos y un xG de 0,5 (flashscore).
Pese a ello, el vasco no pudo evitar el mal inicio de España en el Mundial, igual que Yamal y Williams, que entraron de suplentes.
Héroe de la Eurocopa y ya una leyenda en la Real Sociedad.
Oyarzabal, formado en la Real Sociedad, ha jugado 54 partidos con España, marcando 25 goles y dando 11 asistencias. Su tanto en la final de la Euro 2024 ante Inglaterra lo hizo histórico.
El domingo jugará contra Arabia Saudí y el sábado siguiente frente a Uruguay.