Estados Unidos se clasificó para los octavos de final del Mundial 2026 tras ganar 2-0 a Bosnia y Herzegovina, aunque la noche de Balogun acabó en drama. El delantero del Mónaco marcó su tercer gol y se colocó segundo en la lista de máximos anotadores estadounidenses en un mismo Mundial.

Sin embargo, en el 64’ vio la roja y se perderá los octavos contra Bélgica en Seattle. Aun con diez, el equipo de Pochettino sentenció gracias a un magnífico libre directo de Malik Tillman, que se convirtió en el segundo estadounidense, tras Eric Wynalda (1994), en marcar de falta en un Mundial.