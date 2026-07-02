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«Un récord impresionante»: cómo la estrella de la selección masculina de fútbol de EE. UU. igualó a Zinedine Zidane y Ronaldinho en la victoria en el Mundial contra Bosnia y Herzegovina
La noche histórica de Balogun termina en frustración
Estados Unidos se clasificó para los octavos de final del Mundial 2026 tras ganar 2-0 a Bosnia y Herzegovina, aunque la noche de Balogun acabó en drama. El delantero del Mónaco marcó su tercer gol y se colocó segundo en la lista de máximos anotadores estadounidenses en un mismo Mundial.
Sin embargo, en el 64’ vio la roja y se perderá los octavos contra Bélgica en Seattle. Aun con diez, el equipo de Pochettino sentenció gracias a un magnífico libre directo de Malik Tillman, que se convirtió en el segundo estadounidense, tras Eric Wynalda (1994), en marcar de falta en un Mundial.
Balogun se une al selecto grupo de la Copa del Mundo
La accidentada actuación de Balogun le costó una suspensión, pero también un lugar en la historia del Mundial. Al marcar un gol y recibir una tarjeta roja en el mismo partido eliminatorio, se convirtió en el cuarto jugador en lograrlo. El jugador de 24 años se une así a Garrincha (1962), Ronaldinho (2002) y Zidane (2006).
Richards apoya a su compañero de equipo suspendido
La expulsión de Balogun deja a Estados Unidos sin su máximo goleador para el próximo partido, pero la selección confía en su profundidad. El defensa del Crystal Palace, Chris Richards, habló sobre el lugar de Balogun en la historia del Mundial tras el encuentro.
Al comentar la estadística, Richards dijo: «Un récord bastante impresionante, ¿no? Le hemos dicho que ahora le cubrimos las espaldas. Sabemos que somos un equipo de 26, no solo uno. Así que, en definitiva, le echaremos de menos en el próximo partido, pero sabemos que, ya sea [Ricardo] Pepi o Haji [Wright], quienquiera que sea, dará un paso al frente y hará su trabajo tan bien como él lo hacía».
- AFP
La selección masculina de fútbol de Estados Unidos debe resolver el problema de Balogun ante Bélgica
Estados Unidos se centra en el duelo de octavos contra Bélgica en Seattle. Pochettino busca reemplazar a su máximo goleador; Pepi y Wright son las opciones. Tras ganar con diez hombres a Bosnia, la profundidad de la plantilla podría ser clave para alcanzar los cuartos.