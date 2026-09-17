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¡Un Raphinha imparable firma un hat-trick y revela el secreto de la increíble racha de victorias del Barcelona!
Un triplete estelar amplía la racha de victorias
El FC Barcelona continuó su sensacional inicio de temporada con una contundente victoria por 7-2 sobre el Racing Santander, con Raphinha como gran protagonista. El delantero brasileño firmó un brillante hat-trick para elevar a nueve su impresionante cifra de goles en La Liga esta temporada, lo que le valió el balón oficial del partido al final del encuentro. El contundente triunfo reforzó aún más el imparable impulso del equipo bajo las órdenes de Hansi Flick.
Raphinha expresó su satisfacción por la actuación del equipo, aunque mantiene una enorme ambición personal por seguir mejorando.
En busca de la perfección y de la comodidad táctica
En declaraciones a los medios del club tras el partido, Raphinha admitió que nunca está plenamente satisfecho con su estado de forma y que siempre busca aspectos en los que elevar su juego. El delantero también destacó lo cómodo que se siente actuando en un rol centrado cuando el colectivo funciona con fluidez.
"Siempre es importante pensar que necesitas mejorar en algún aspecto. Nunca te voy a decir que lo estoy haciendo bien o que estoy en mi mejor momento; siempre intento mejorar todo lo que puedo. Sin duda puedo darle más al equipo de lo que le estoy dando ahora mismo. Estoy contento con los goles y con la victoria, que es lo más importante", afirmó Raphinha.
Elogiando a Flick y apoyando a sus compañeros de equipo
Raphinha no tardó en destacar la influencia transformadora del entrenador Hansi Flick, y atribuyó al técnico alemán un cambio completo en su mentalidad y en la confianza en sí mismo dentro del club. El delantero también explicó por qué cedió de forma altruista una oportunidad desde el punto de penalti a Lamine Yamal durante la primera parte, para ayudar a levantar el ánimo de su compañero.
«Creo que Lamine lo necesitaba en ese momento de la primera parte. Lo falló, no pasa nada. Yo también puedo fallar; es normal. Siempre que pueda, voy a intentar ayudarle. No solo a él, también a Karim y a Anthony. Sé mejor que nadie que un delantero necesita su gol», explicó Raphinha.
Mantener una mentalidad ganadora
De cara al futuro, Raphinha subrayó que la plantilla posee la mentalidad adecuada y el posicionamiento táctico necesario para mantenerse en la cima del fútbol europeo. Con un deseo inquebrantable de generar ocasiones y marcar goles en cada partido, el brasileño insiste en que el techo del equipo aún está muy lejos.
«Tenemos la mentalidad de que, siempre que podemos, tenemos que buscar más goles, crear más ocasiones, y eso se nota en el campo. Estamos mucho mejor posicionados para marcar goles, y por eso tenemos todo lo que necesitamos para estar arriba», concluyó Raphinha.
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