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Un punto de inflexión reabre un caso cerrado: la confianza del Real Madrid aumenta en torno a Rodri

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La pelota está ahora en el tejado del Manchester City

La directiva del Real Madrid continúa revisando sus prioridades en el mercado de fichajes de verano, en un momento en el que el reciente nivel mostrado por varias estrellas de Europa empuja a los responsables del club a reevaluar expedientes que ya se habían cerrado, con la nueva temporada cada vez más cerca.
El Real Madrid se muestra ahora más optimista sobre la posibilidad de fichar al centrocampista del Manchester City, el español Rodri, durante el actual periodo de fichajes de verano, según confirmó la cadena ESPN.

Añadió que el club blanco ha cambiado radicalmente su postura hacia el jugador de 30 años, después de haber descartado anteriormente la idea de incorporarlo debido a inquietudes internas relacionadas con su historial físico y las lesiones que ha sufrido recientemente.

La cadena explicó que la actuación excepcional que ofreció Rodri durante la conquista del título de la Copa del Mundo 2026 por parte de España, como capitán de la selección, llevó al presidente del club, Florentino Pérez, y a los altos cargos a reabrir el expediente y aprobar la intensificación de los movimientos para ficharlo.

Señaló que Rodri, por su parte, desea trasladarse al Real Madrid, pese a los intentos del Paris Saint-Germain de entrar en las negociaciones.

  • La principal traba

    Y a pesar del creciente optimismo del club español, el principal obstáculo sigue siendo la postura del Manchester City, ya que el jugador entra en el último año de su contrato con el club inglés, lo que coloca a la directiva ante dos opciones: venderlo este verano o arriesgarse a que se marche libre al final de la temporada.

    Según el informe, el Manchester City no aceptará la salida del centrocampista español antes de fichar a un sustituto capaz de dirigir el mediocampo bajo la dirección del entrenador Enzo Maresca.

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  • La paciencia

    ESPN confirmó que el Real Madrid está dispuesto a ser paciente durante las negociaciones entre ambos clubes, aunque confía en la posibilidad de alcanzar una fórmula económica adecuada para cerrar el fichaje.

    El informe añadió que la incorporación de Rodri supondría la culminación de un mercado de fichajes estival ambicioso liderado por el técnico que regresa, José Mourinho, después de que el club cerrara los fichajes de Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries y Bernardo Silva.

    Concluyó señalando que el Real Madrid, por su parte, trabaja en la venta de varios jugadores del primer equipo para aliviar la factura salarial y hacer sitio a los nuevos fichajes, especialmente ante la inminente incorporación del extremo Yan Diomande en una operación valorada en unos 135 millones de euros.

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