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¿Un puesto de primer nivel o el de entrenador de delanteros del Arsenal? Un excompañero de Thierry Henry en el Arsenal hace una predicción sobre el futuro como entrenador del «Invencible» campeón del mundo
Henry ha trabajado con el Mónaco, en la MLS y en los Juegos Olímpicos
No se le ha preguntado a Henry, que se proclamó campeón del mundo con su país en 1998, si le gustaría formar parte del cuerpo técnico de Mikel Arteta. Sin embargo, sigue manteniendo fuertes vínculos con el Arsenal, el club de la parte roja del norte de Londres.
Considerado por muchos uno de los mejores jugadores que jamás hayan jugado en la Premier League, el «Invencible» de la temporada 2003-04 y ganador de dos títulos es el máximo goleador histórico del Arsenal, con 228 tantos.
Desde que colgó las botas tras batir récords, Henry ha probado suerte como entrenador. Regresó al Mónaco, el club que contribuyó a lanzar su emblemática carrera, en octubre de 2018, pero solo duró tres meses y 20 partidos en el cargo.
También tuvo una etapa relativamente breve al frente del Montreal Impact de la MLS durante la época de la Covid, en la que dirigió solo 29 partidos en Canadá. Tuvo más éxito cuando llevó a la selección sub-21 de Francia a unos Juegos Olímpicos celebrados en casa en 2024, en los que consiguió la medalla de plata.
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¿Podría Henry, campeón del mundo, volver a los banquillos?
Henry, que también ha pasado dos etapas como ayudante en la selección de Bélgica, se ha centrado en su trabajo como comentarista últimamente, pero ¿volverá a sentir el deseo de entrenar? Cuando le plantearon esa pregunta a Grimandi, otro francés que ganó títulos en el brillante pasado del Arsenal y que habló en colaboración con BetVictor Online Casino, declaró a GOAL: «No creo que vuelva. Es mi punto de vista, no lo sé.
«Creo que su situación es esta: habla mucho de fútbol, ve muchos partidos, tiene un conocimiento extraordinario del fútbol, ve todos los partidos. Así que puede que a veces piense para sus adentros: “Tengo que intentarlo”. Pero cuando se da cuenta de lo que eso supone, debe de decirse: “No, es mejor seguir con la vida que tengo ahora”.
«Porque, para ser entrenador hoy en día, tienes que entregar tu vida al fútbol, dedicarle tu vida, y no tienes ninguna garantía de ganar ni de conservar el puesto durante mucho tiempo. Además, sabes que no puedes trabajar en un proyecto a largo plazo. Así que es un trabajo muy, muy complicado.
«Por supuesto, cuando ves a Luis Enrique, piensas que es un trabajo fantástico. Sí, pero solo hay uno o dos casos así; para el resto es muy complicado. Por eso no me imagino a Thierry volviendo a entrenar. Quizá su pasión por el fútbol le empuje a hacerlo, pero no lo creo».
¿Debería el Arsenal plantearse el regreso de Henry?
Preguntado también por si a Henry le gustaría trabajar en el Arsenal en un puesto menos visible, quizá en la cantera o con los delanteros en el Emirates Stadium, Grimandi añadió: «Sería estupendo para el club, sería fantástico para el club, pero a personas como él les gusta estar en lo más alto de su profesión.
«Es complicado irse a una cantera, aunque creo que en el fútbol es importante poner al mejor entrenador en la cantera, porque es la etapa en la que los jugadores aprenden mucho.
«No lo sé, pero sería una buena idea que pudiera participar, no a tiempo completo, sino simplemente como entrenador de delanteros. No sé si quiere hacerlo».
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Calendario del Arsenal 2026-27: Champions League y Premier League
Se considera que el Arsenal sigue necesitando más inspiración en ataque, pese a haber recuperado el título de la Premier League la temporada pasada. Kai Havertz ha jugado habitualmente como falso nueve, mientras que el delantero sueco Viktor Gyokeres aún no termina de convencer como nueve de referencia.
El Arsenal mostró una notable capacidad de lucha en su último partido, en el que logró un empate 2-2 ante Harry Kane y el Bayern de Múnich en la Champions League en el Allianz Arena. El sábado volverá a la competición nacional, cuando reciba al Everton.
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