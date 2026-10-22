No se le ha preguntado a Henry, que se proclamó campeón del mundo con su país en 1998, si le gustaría formar parte del cuerpo técnico de Mikel Arteta. Sin embargo, sigue manteniendo fuertes vínculos con el Arsenal, el club de la parte roja del norte de Londres.

Considerado por muchos uno de los mejores jugadores que jamás hayan jugado en la Premier League, el «Invencible» de la temporada 2003-04 y ganador de dos títulos es el máximo goleador histórico del Arsenal, con 228 tantos.

Desde que colgó las botas tras batir récords, Henry ha probado suerte como entrenador. Regresó al Mónaco, el club que contribuyó a lanzar su emblemática carrera, en octubre de 2018, pero solo duró tres meses y 20 partidos en el cargo.

También tuvo una etapa relativamente breve al frente del Montreal Impact de la MLS durante la época de la Covid, en la que dirigió solo 29 partidos en Canadá. Tuvo más éxito cuando llevó a la selección sub-21 de Francia a unos Juegos Olímpicos celebrados en casa en 2024, en los que consiguió la medalla de plata.