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«Un proyecto maravilloso»: Xabi Alonso, ilusionado por empezar en el Chelsea
Comienza una nueva era en el Chelsea bajo la dirección de Alonso
Alonso ya ilusiona a la afición del Chelsea tras ser visto en Madrid antes de su llegada oficial al oeste de Londres. El español habló brevemente sobre su fichaje en el programa español «El Chiringuito». Para la directiva del Chelsea, su contratación es una declaración de intenciones tras un periodo difícil.
Aunque el equipo se quedó fuera de la próxima Liga de Campeones, el excentrocampista confía en la nueva dirección de Stamford Bridge. Alonso empezará a trabajar el 1 de julio, pero los preparativos para la reconstrucción ya avanzan entre bastidores.
Alonso explica por qué le atrajo el Chelsea
Durante la entrevista, se le preguntó a Alonso si el hecho de que el Chelsea no jugara en competiciones europeas había complicado las negociaciones sobre su fichaje. El español respondió: «No, siempre estuve abierto a ello. Es un proyecto magnífico; el Chelsea es una muy buena opción».
El Chelsea se prepara para otro verano clave.
Se espera que Alonso tenga un papel clave en el mercado de fichajes de verano del Chelsea, mientras el club ajusta su plantilla. Se rumorea que el delantero João Pedro podría fichar por el Barcelona por 100 millones de euros. Además, Alonso quiere retener a Enzo Fernández y Marc Cucurella, quienes podrían marcharse este verano.
El proyecto a largo plazo del Chelsea está bajo escrutinio tras resultados irregulares y la ausencia de la Liga de Campeones, y los aficionados esperan ver con qué rapidez el joven técnico pone en práctica sus ideas en Stamford Bridge.
- AFP
La atención se centra ahora en la pretemporada y el fichaje de jugadores
El Chelsea se centra en el mercado de fichajes de verano y en la primera pretemporada de Alonso. Los fichajes serán clave para equilibrar experiencia y juventud. Según Football365, los exmadridistas Arda Güler y Álvaro Carreras son opciones.