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Un presentador de televisión se disculpa tras criticar a Jeremy Doku por abandonar la selección belga para asistir al nacimiento de su primer hijo
Una aparición en los medios mal recibida
El viernes, en el programa «L'Equipe de Choc», Doku, quien juega con la selección belga en el Mundial 2026, dijo que podría ausentarse en julio por el nacimiento de su primer hijo. Pierron mostró incomprensión y recordó que jugar un Mundial es un privilegio único.
«Hay que darse cuenta de que participar en un Mundial es un auténtico privilegio, es una alegría increíble. Hay cientos de futbolistas que matarían por estar en tu lugar; quizá no se repita en tu vida. Es un sueño de la infancia hecho realidad», afirmó en directo antes de añadir: «Y vas a dejar todo eso para estar en el nacimiento de tu hijo, un momento que, perdón por mi lenguaje, es repugnante para el padre, que no sirve para nada, solo es un extra».
- AFP
Pierron se disculpa públicamente
Las redes sociales reaccionaron con contundencia: muchos usuarios condenaron a Pierron por sus opiniones sobre la paternidad y la importancia de los hitos familiares. Ante la indignación generalizada y las críticas de sus compañeros, Pierron respondió en su cuenta personal de X para calmar los ánimos.
«Expresé una opinión personal en un debate. Estas declaraciones son mías y no reflejan una postura colectiva. Lamento si os han sorprendido, ofendido o herido. Nunca quise restar importancia al papel de los padres junto a sus parejas e hijos», concluyó.
Doku se mantiene fiel a sus prioridades familiares
El extremo del Manchester City dejó claras sus intenciones desde principios de semana: la familia es lo primero, aunque reconoce sus responsabilidades con los Red Devils. «Dependerá de cuándo ocurra, pero es mi primer hijo, así que quiero estar allí», declaró.
El jugador de 24 años añadió: «Nadie quiere perderse el nacimiento de su primer hijo, pero el fútbol conlleva otras consideraciones. Sé que la federación apoya a sus jugadores y comprende sus situaciones. Ya veremos qué podemos hacer».
- AFP
Aumentan las preocupaciones sobre la forma física de Bélgica
El debate sobre el permiso familiar de Doku complica a Bélgica, pues el extremo también sufre problemas físicos en la cancha. Además, una infección respiratoria recurrente lo margina del clave duelo ante Irán, mientras los Diablos Rojos luchan por avanzar en un Grupo D muy parejo.