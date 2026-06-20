Un presentador de televisión dimite tras afirmar erróneamente que el padre de Lionel Messi había fallecido durante una emisión en directo

Florencia Peña hizo esta afirmación sensacionalista e incorrecta durante una retransmisión en directo en el canal argentino Luzu TV. La emisión ocurrió poco después de que Argentina venciera a Argelia en su primer partido del grupo, encuentro en el que Lionel Messi marcó un hat-trick. El jugador, de 38 años, se mostró emocionado y luego admitió haber atravesado «días difíciles» por motivos personales.

Durante el programa, Peña afirmó: «No quiero dar malas noticias, pero el padre de Messi acaba de fallecer. Ha sido repentino. En plena Copa del Mundo». La declaración se hizo viral de inmediato en las redes sociales, provocando pánico y confusión entre los seguidores de la estrella del Inter de Miami y de la selección argentina.