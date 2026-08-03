U.S. Soccer confirmó el lunes el regreso de Pochettino, ya que el técnico argentino ha firmado oficialmente un nuevo contrato. El regreso de Pochettino, sin embargo, llevaba tiempo gestándose, con las primeras conversaciones incluso antes de la trayectoria de la USMNT en el Mundial. Tras la eliminación del equipo ante Bélgica, Pochettino dijo que ambas partes retomarían las conversaciones después de un periodo de descanso, y ese periodo de descanso ha dado como resultado la continuidad de la asociación entre el entrenador y la federación.

Como parte del regreso de Pochettino, él y su cuerpo técnico pondrán un mayor énfasis en la visión global del fútbol estadounidense, incluido el recorrido hacia la selección nacional, el fútbol base, la formación de entrenadores y otros aspectos técnicos de este deporte en el país.

Desde la perspectiva de la selección absoluta, Pochettino tendrá por delante muchos partidos importantes en el camino hacia 2030. Estados Unidos competirá en la Nations League y la Copa Oro en 2027 y 2029, mientras que, según las informaciones, Estados Unidos volverá a ser anfitrión de la Copa América en 2028.

Al igual que cuando fue contratado inicialmente, U.S. Soccer ha podido llevar a cabo la contratación gracias a las contribuciones de Kenneth C. Griffin, fundador y CEO de Citadel y fundador de Griffin Catalyst, mientras que Scott Goodwin, Adam Freede y varios otros socios también han realizado contribuciones adicionales.