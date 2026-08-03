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«Un potencial enorme para hacer el programa de la selección masculina aún más fuerte»: Mauricio Pochettino regresa oficialmente a la selección de Estados Unidos al firmar un nuevo contrato hasta el Mundial de 2030
- Getty
Qué pasó
U.S. Soccer confirmó el lunes el regreso de Pochettino, ya que el técnico argentino ha firmado oficialmente un nuevo acuerdo. El regreso de Pochettino, sin embargo, llevaba tiempo gestándose, con conversaciones iniciales que se produjeron incluso antes del recorrido de la USMNT en el Mundial. Tras la eliminación del equipo ante Bélgica, Pochettino dijo que ambas partes retomarían las conversaciones después de un periodo de descanso, y ese periodo de descanso se ha traducido en la continuidad de la asociación entre el entrenador y la federación.
Como parte del regreso de Pochettino, él y su cuerpo técnico pondrán un mayor énfasis en la visión global del fútbol estadounidense, incluido el itinerario de la selección nacional, el fútbol juvenil, la formación de entrenadores y otros aspectos técnicos de este deporte en el país.
Desde la perspectiva de la selección absoluta, Pochettino tendrá por delante muchos partidos importantes en el camino hacia 2030. Estados Unidos competirá en la Nations League y la Copa Oro en 2027 y 2029, mientras que, según informan varios medios, Estados Unidos volverá a ser anfitrión de la Copa América en 2028.
Al igual que cuando fue contratado inicialmente, U.S. Soccer ha podido llevar a cabo la contratación gracias a las contribuciones de Kenneth C. Griffin, fundador y CEO de Citadel y fundador de Griffin Catalyst, mientras que Scott Goodwin, Adam Freede y varios otros socios también han realizado contribuciones adicionales.
- (C)Getty Images
«Tener un impacto duradero»
«Trabajando junto a U.S. Soccer durante los dos últimos años, nos ha quedado claro que existe un enorme potencial para hacer que el programa de la selección masculina sea aún más fuerte», dijo Pochettino en un comunicado. «La pasión que sentimos por parte de los aficionados durante toda la Copa del Mundo no hizo más que reforzar nuestra convicción sobre lo que es posible aquí.
«Nos ilusiona la oportunidad de aportar toda nuestra experiencia y conocimientos a aún más áreas de U.S. Soccer, al tiempo que ayudamos a fortalecer las vías de desarrollo para jugadores, entrenadores y equipos en toda la Federación. Queremos intentar dejar un impacto duradero en este deporte en el país que nos ha acogido tan calurosamente y que ese impacto vaya más allá de los resultados sobre el terreno de juego».
- Getty Images Sport
El recorrido de Pochettino hasta ahora
Tras pasar por varios de los mejores clubes del mundo, entre ellos el Paris Saint-Germain y el Tottenham, Pochettino fue contratado originalmente por U.S. Soccer en el otoño de 2024, lo que le daba un margen de 18 meses para preparar el Mundial.
Después de dedicar gran parte de esos 18 meses a evaluar talento y reconstruir la cultura de la selección masculina de Estados Unidos, Pochettino llevó a Estados Unidos al liderato de su grupo del Mundial, asegurando el primer puesto con un partido de margen tras comenzar el torneo con victorias sobre Paraguay y Australia. Después, Estados Unidos derrotó a Bosnia y Herzegovina en su partido de dieciseisavos de final antes de caer ante Bélgica en octavos de final.
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¿Qué viene después?
Lo próximo para la selección masculina de Estados Unidos será el parón internacional de otoño, que incluirá cuatro partidos a finales de septiembre y a comienzos de octubre.
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