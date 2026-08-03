U.S. Soccer confirmó el lunes el regreso de Pochettino, ya que el técnico argentino ha firmado oficialmente un nuevo acuerdo. El regreso de Pochettino, sin embargo, llevaba tiempo gestándose, con conversaciones iniciales que se produjeron incluso antes del recorrido de la USMNT en el Mundial. Tras la eliminación del equipo ante Bélgica, Pochettino dijo que ambas partes retomarían las conversaciones después de un periodo de descanso, y ese periodo de descanso se ha traducido en la continuidad de la asociación entre el entrenador y la federación.

Como parte del regreso de Pochettino, él y su cuerpo técnico pondrán un mayor énfasis en la visión global del fútbol estadounidense, incluido el itinerario de la selección nacional, el fútbol juvenil, la formación de entrenadores y otros aspectos técnicos de este deporte en el país.

Desde la perspectiva de la selección absoluta, Pochettino tendrá por delante muchos partidos importantes en el camino hacia 2030. Estados Unidos competirá en la Nations League y la Copa Oro en 2027 y 2029, mientras que, según informan varios medios, Estados Unidos volverá a ser anfitrión de la Copa América en 2028.

Al igual que cuando fue contratado inicialmente, U.S. Soccer ha podido llevar a cabo la contratación gracias a las contribuciones de Kenneth C. Griffin, fundador y CEO de Citadel y fundador de Griffin Catalyst, mientras que Scott Goodwin, Adam Freede y varios otros socios también han realizado contribuciones adicionales.