Un posible comprador presenta una oferta por los Vancouver Whitecaps con la intención de trasladar el equipo a Las Vegas

Informes indican que los propietarios de la MLS se reunieron para debatir una posible reubicación, lo que generó un movimiento en redes para mantener al equipo en Vancouver. El club emitió un comunicado el lunes, y la MLS siguió reuniéndose con autoridades locales.

«El club ha enfrentado retos estructurales bien documentados en torno a la economía del estadio, el acceso a las instalaciones y las limitaciones de ingresos, lo que ha dificultado atraer a compradores comprometidos con mantener el equipo en Vancouver», afirmó el club en el comunicado del lunes. «Durante los últimos 16 meses hemos mantenido conversaciones serias con más de 100 partes interesadas y, hasta la fecha, no ha surgido ninguna oferta viable que permita mantener el club aquí. Si existe un grupo de propietarios locales con la visión y los recursos necesarios para trazar un camino a seguir, les instamos a que den un paso al frente».

La MLS también envió un comunicado a GOAL a principios de esta semana:

«El grupo de propietarios de los Whitecaps ha contribuido al crecimiento del fútbol en Vancouver y en toda Canadá. Sin embargo, la economía del estadio, las restricciones de programación y la falta de apoyo gubernamental y empresarial han generado desafíos estructurales que complican el futuro del club», escribió el portavoz de la MLS, Dan Courtemanche.

“Seguimos buscando una solución sostenible para que los Whitecaps sigan creciendo en Vancouver, pero también debemos garantizar la salud de la liga y evaluaremos todas las opciones, incluido el interés de otros mercados e inversores”.



