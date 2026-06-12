Un portero que hizo historia en la Copa del Mundo... ¿Quién fue el árbitro del partido entre Arabia Saudí y Uruguay?

Antes de debutar con la selección saudí, Mariani nunca había dirigido un partido de la Liga Roshen, aunque sí arbitró dos encuentros de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas.
Dirigió la semifinal 2023-2024, en la que Al-Nassr venció 3-1 a Al-Khaleej con un penalti marcado por Sadio Mané.
El encuentro más relevante fue la final de la edición 2024-2025, en la que Al-Ittihad superó 3-1 a Al-Qadisiyah; el conjunto de Al-Sharqia anotó su único tanto por medio del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, de penalti.
Esa victoria, con Mariani en el campo, marcó el primer doblete de liga y copa del club desde la temporada 2008-2009.