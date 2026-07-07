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«Un poco pronto»: Wayne Rooney critica las exageradas celebraciones del vestuario inglés tras ganar a México en el Mundial, mientras John Stones fingía una lesión de hombro
La Azteca se asegura una victoria histórica
Inglaterra se clasificó para los cuartos de final del Mundial tras ganar 3-2 a México. El equipo de Tuchel soportó la altitud y la presión de la afición local, y jugó los últimos 40 minutos con diez tras la expulsión de Jarell Quansah. La resistencia desató una loca celebración en el vestuario, donde destacó la broma de Stones, que fingió una lesión en el hombro para engañar a su entrenador.
- AFP
Rooney critica las celebraciones prematuras
Tras ver las imágenes de la fiesta del vestuario de los Tres Leones emitidas por la BBC tras el partido, el exmáximo goleador inglés se mostró consternado. Rooney afirmó: «Soy de la vieja escuela. Después de ganar algo… Hay que disfrutarlo, pero creo que es pronto».
Sin embargo, la leyenda del Chelsea César Azpilicueta, también comentarista en el estudio, defendió el derecho del equipo a celebrar. «Cuando juegas este tipo de partidos contra el anfitrión, con este ambiente, tienes que disfrutarlo. La vida y el fútbol requieren equilibrio. Ahora se recuperarán y estarán listos para el próximo», afirmó.
Récords batidos en medio del drama
Inglaterra hizo historia al ganar por primera vez a México en el Azteca en un Mundial. El partido ofreció un gran espectáculo: el doblete rápido de Jude Bellingham antes del descanso y la expulsión de Quansah, primer inglés sancionado desde Rooney en 2006.
La tensión se desató al final: el capitán Harry Kane gritó con tanta pasión junto a los hinchas que se quedó sin voz.
- Getty/GOAL
Ahora nos espera el partido contra Noruega
Este resultado clasifica a Inglaterra para los cuartos de final, donde se medirá a Noruega. Tuchel debe reorganizar la defensa por la sanción de Quansah. El cuerpo técnico ahora debe mantener la concentración y la recuperación del equipo, con Jordan Pickford clave en sus aspiraciones.
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