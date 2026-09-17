A pesar de realizar siete cambios en su once inicial, Emery optó por dejar a Garnacho en el banquillo durante los 90 minutos completos ante el Coventry. El jugador de 22 años no ha logrado pisar el campo en tres partidos consecutivos y apenas acumula 31 minutos de acción competitiva en lo que va de temporada.

El Villa selló una cómoda victoria por 3-1 para alcanzar la cuarta ronda, con los exjugadores del Chelsea Tammy Abraham, que firmó un doblete, y Ross Barkley, que añadió un tercero, para neutralizar el tanto de Victor Torp. Sin embargo, la continua ausencia de Garnacho pone de relieve un difícil inicio de su cesión de una temporada desde Stamford Bridge, que incluye una obligación de compra condicional de 42,5 millones de libras.



