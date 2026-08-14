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«Un poco extraño»: Jamie Carragher, desconcertado por la disposición del Arsenal a desprenderse de Myles Lewis-Skelly
El Arsenal contempla una sorprendente venta
El campeón de la Premier League, el Arsenal, estaría dispuesto a dar luz verde a la salida de Lewis-Skelly, después de haber ofrecido al centrocampista de 19 años al United y al Chelsea. Esta postura inesperada llega tras la llegada de Bruno Guimaraes procedente del Newcastle United por 75 millones de libras, lo que ha intensificado la competencia en el centro del campo en el norte de Londres. A pesar de un inicio frustrante de la anterior campaña, el internacional inglés se hizo un hueco en el equipo en el tramo final y se convirtió en el segundo inglés más joven en ser titular en una final de la Champions League durante la derrota del Arsenal en la tanda de penaltis ante el Paris Saint-Germain.
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Carragher cuestiona la postura sobre los fichajes
Carragher ha cuestionado abiertamente la lógica detrás de la disposición del Arsenal a hacer caja con uno de los canteranos más prometedores de Hale End.
Hablando en The Overlap Fan Debate, Carragher expresó su asombro: «Eso es lo que resultaba un poco extraño. Casi parecía que el Arsenal le había ofrecido Myles Lewis-Skelly al Manchester United. No fue Myles Lewis-Skelly quien dijo: “Quiero irme”, ni su entorno filtró nada. De ahí vino la sorpresa, no tanto por la parte del jugador».
El comentarista televisivo advirtió de que el Arsenal estaría cometiendo un grave error si se desprendiera de un talento que ya ha demostrado su nivel en la élite. Añadió: «Todavía no me lo puedo creer. Obviamente, la temporada pasada no fue buena para él durante todo el curso, pero cuando un jugador joven ya ha firmado actuaciones como las que le vi hacer en el Bernabéu, quizá hace un año o 18 meses, como lateral izquierdo, dominaba el partido en el Bernabéu, y luego su actuación en la final en el centro del campo contra el Paris Saint-Germain. No se puede jugar a ese nivel a esa edad a menos que seas bastante especial.
»Todos los jugadores jóvenes tienen altibajos. La temporada pasada no jugó tanto como probablemente le habría gustado. Pero su techo es altísimo por las actuaciones que ya ha firmado con 20 años. No podía creer que el Arsenal siquiera se planteara dejarle salir. Sí que parece un caso extraño».
Arteta evita especular sobre fichajes
Lewis-Skelly, que sigue teniendo contrato en el Emirates Stadium hasta 2030, subrayó su deseo de quedarse al celebrar un gol contra el Como con un gesto de corazón dirigido a la afición local.
Al ser preguntado por el futuro del adolescente tras el partido, el entrenador Mikel Arteta evitó pronunciarse sobre los rumores: "No voy a hablar de ninguna especulación. Si hay especulación sobre nuestros jugadores, es una buena señal. Eso significa que atraemos atención y que están haciendo un buen trabajo".
Por otro lado, el Arsenal sigue buscando refuerzos defensivos en el mercado y ha presentado una segunda oferta por Ezri Konsa, del Aston Villa, además de iniciar conversaciones por el central del Bayer Leverkusen Jarell Quansah.
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Al joven le espera una batalla por un puesto
Lewis-Skelly afronta una batalla decisiva por tener minutos con regularidad mientras busca abrirse paso en la poblada rotación del centro del campo de Arteta. El Arsenal levanta el telón de su temporada contra el Manchester City en la Community Shield este fin de semana, antes de la defensa de su título de la Premier League. Entre bastidores, la jerarquía del Emirates debe decidir si mantiene al versátil joven o da luz verde a un traspaso nacional de alto perfil antes de que se cierre el plazo.
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