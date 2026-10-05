Sneijder ha dado su opinión sobre la situación actual en el club italiano. Durante una intervención en el Festival dello Sport de Trento, el neerlandés reflexionó sobre dos figuras clave en San Siro. Se sentó con la publicación italiana Gazzetta dello Sport para hablar del impacto del delantero estrella Martinez. El exinternacional neerlandés también dedicó unas palabras a elogiar la evolución de su antiguo compañero de equipo Chivu.

Sneijder compartió vestuario con Chivu durante una etapa de enorme éxito en el Inter. Ahora cree que el rumano está destinado a un futuro brillante en los banquillos a medida que avanza en su carrera como entrenador.