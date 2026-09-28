Las crisis económicas empujaron a uno de los clubes más históricos de Francia al borde del colapso, después de que su situación se deteriorara de forma gradual a causa de las deudas y la mala gestión, antes de que se completara la compra simbólica de su propiedad para evitar la liquidación y garantizar su continuidad, a un precio excepcional.
Un plan de rescate a la espera de la justicia: ¡el exclub de Zidane, a la venta por un euro!
Un euro, el precio de la salvación
Según el diario L'Équipe, la firma de inversión británica "Sparta Capital", en asociación con la empresa estadounidense "Park Bench", adquirió el club Burdeos "por un euro".
El periódico francés reveló, según lo recogido por el sitio brasileño O Globo: "La operación se confirmó a finales de julio y tiene como objetivo reestructurar el club francés, que atraviesa una grave crisis financiera y estaba amenazado por la quiebra".
El empresario Gérard López, propietario del Burdeos desde 2021, renunció a su participación mayoritaria y también cedió una cláusula de compra por valor de 12 millones de euros para facilitar la venta.
El control pasó a la firma Sparta Capital, dirigida por Frank Twil, exasesor del Milan. La propiedad de Park Bench pertenece al británico James Bord, uno de los inversores en el fútbol tanto de Escocia como de España.
11 millones de euros: ¿se acabó la crisis?
El Burdeos ganó la Ligue 1 en 6 ocasiones, la última en la temporada 2008-2009, pero descendió a la segunda división en 2022 y no logró regresar ante el deterioro financiero, tras registrar un déficit cercano a los 40 millones de euros. Después, la crisis se agravó al perder su condición de "club profesional" tras 87 años de haberla obtenido, lo que fue seguido por el cierre temporal de las categorías juveniles y la exclusión de las competiciones nacionales.
En un intento por devolver al Burdeos al camino correcto, los nuevos propietarios reunieron cerca de 11 millones de euros, una cantidad que fue depositada en una cuenta de garantía para cubrir los gastos de la temporada actual y cumplir con los requisitos del plan judicial de recuperación.
Sin embargo, pese a ello y pese al cambio en la dirección, el futuro del club aún no está garantizado, ya que el equipo espera una decisión del Comité Olímpico y Deportivo Francés, responsable de revisar el recurso presentado contra su exclusión de las competiciones nacionales.
Si el recurso es aceptado, ello permitirá al Burdeos mantener su actividad deportiva, mientras continúa el intento de reconstruir sus recursos financieros bajo la nueva gestión.
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La fábrica de estrellas
Burdeos siempre ha sido considerado una puerta de entrada para un gran número de estrellas francesas y mundiales. A la cabeza de ellas figura Zinedine Zidane, actual entrenador de la selección de Francia, que jugó en el Burdeos entre 1992 y 1996, antes de su traspaso a la Juventus y el inicio de su camino hacia la cima mundial.
Del club también salió Jules Koundé, actual defensa del Barcelona, que comenzó su trayectoria en el Burdeos antes de llamar la atención en el Sevilla y luego fichar por el conjunto catalán.
Además, vistieron la camiseta del Burdeos varios nombres destacados, como Lizarazu, Christophe Dugarry, Alain Giresse, Pauleta, Marouane Chamakh, Didier Deschamps, Eric Cantona, Tchouaméni y Malcom, lo que refleja la posición histórica del club como una de las fábricas de talento más importantes de Francia.
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