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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Un periódico español: De Zico a Trezeguet... El Salón de la Fama de Egipto hace historia

M. Ziko
Trezeguet
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Los Faraones en el Mundial

Egipto venció por primera vez en su historia en el Mundial: remontó y batió a Nueva Zelanda en Vancouver, superando un maleficio que persiguió a sus antecesores.

Según el diario español «Marca», Egipto sufrió más de lo esperado y mostró problemas en ataque en la primera parte, cuando no generó peligro real para la portería de Crocombe.

Sin embargo, el equipo de Hossam Hassan firmó una segunda parte perfecta y dio la vuelta al marcador, logrando lo que ninguna generación anterior había conseguido: ganar un partido en el Mundial.

Destacaron Mohamed Salah, Omar Marmoush e Imam Ashour, además de “Zico” y “Trezeguet”, cuyos apodos difieren de sus nombres reales.

  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    De jugador desconocido a pieza clave

    Mustafa Mohamed Zaki Abdel Raouf (Alejandría, 1997), conocido como «Zico», brilló ante Nueva Zelanda.

    El centrocampista del Pyramids marcó el empate y asistió a Mohamed Salah en el 2-1 contra los «All Whites», confirmando su importancia en la alineación de Hossam Hassan, a pesar de que hace un mes no era titular.

    Lleva el apodo en su camiseta en homenaje a la leyenda brasileña Zico, costumbre habitual en Egipto.

    Heredó el apodo de su hermano Mohamed, a quien su entorno empezó a llamar «Zico» por el “Zaki” de su nombre; así, de niño se le conocía como «el pequeño Zico», sobrenombre que conserva.

    El propio jugador lo confirma: «Zico es mi referente. He visto muchos vídeos suyos y es mi favorito; mi padre siempre hablaba de él».

    Tras brillar en Egipto, el verano pasado fichó por el Pyramids, uno de los grandes del país. Marcó 14 goles y dio 5 asistencias en 41 partidos, lo que convenció a Hossam Hassan de convocarlo para el Mundial.

    Era su primera convocatoria con la selección.

    Tras vencer a Nueva Zelanda, admitió: «Llevaba mucho tiempo alejado de la selección y no me lo esperaba. Estaba a punto de irme de vacaciones y, de repente, me encontré en el Mundial».

    Tras vencer a Nueva Zelanda y el tropiezo de Bélgica ante Irán, Egipto aspira a liderar el Grupo 7 y lograr por primera vez el pase a las eliminatorias.

    Zico añadió: «Somos la selección más fuerte de África. ¿Por qué no llegar lo más lejos posible en este torneo?».

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    El compañero inseparable de Salah

    Tras el segundo gol de Mohamed Salah, asistido por Zico, Egipto sentenció el partido. En un córner lanzado por «El Faraón», Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan «Trezeguet» cabeceó al primer palo y marcó.

    El delantero del Al-Ahly, a diferencia de Zico, es un fijo en la selección desde hace una década y ya es uno de sus líderes junto a Mohamed Salah.

    El apodo «Trezeguet», inspirado en el delantero francés David Trezeguet, campeón del Mundial de 1998, se lo puso Badr Rajab, uno de sus entrenadores en las categorías inferiores.

    El técnico recordó: «Desde sus inicios vi que se parecía a Trezeguet en físico y estilo; era fuerte en el juego aéreo y marcaba goles de forma similar, así que le puse ese apodo. Nunca imaginé que le acompañaría tantos años».

    Con 31 años, Trezeguet juega este Mundial lejos de los focos y con un papel menos relevante que en otras competiciones.

    Trezeguet afirma: «Llevo 12 años en la selección y sé lo que significa llevar esta camiseta. Trasmitimos nuestra experiencia a los más jóvenes, porque millones sueñan con estar aquí».

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