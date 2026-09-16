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Un penalti de Enzo Le Fee sella la primera victoria europea del Sunderland en 53 años ante el AZ Alkmaar
Un regreso a Europa para el recuerdo
El Sunderland regresó por todo lo alto al fútbol europeo tras 53 años de ausencia, al asegurar una trabajada victoria por 1-0 sobre el AZ Alkmaar en su estreno en la Europa League. El equipo de Regis le Bris firmó una actuación memorable ante una afición entregada en el Stadium of Light y puso fin a una espera que se remontaba a 1973.
Los locales dominaron los primeros 45 minutos, pero en un primer momento no lograron sacar partido a su clara superioridad. Kevin Danso vio cómo un disparo con efecto era desviado por encima del larguero antes de que Le Fee estuviera más cerca que nadie de romper el empate al estrellar el balón en el poste tras aprovechar un brillante giro y centro de Wilson Isidor.
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Le Fee asesta el golpe decisivo
El momento decisivo del partido llegó en el minuto 66, tras un contraataque rápido y devastador del Sunderland. Justo cuando los visitantes estaban imponiéndose, Noah Sadiki irrumpió hacia adelante con determinación y encontró a Le Fee, que fue derribado sin contemplaciones dentro del área por el suplente del AZ Weslley Patati.
Asumiendo una responsabilidad enorme, el centrocampista francés mostró una fantástica serenidad desde los once metros. Le Fee colocó con calma su penalti en la escuadra inferior, desatando celebraciones desenfrenadas en el estadio y recompensando por fin a Sunderland por su incesante intención ofensiva.
Las heroicidades de Roefs privan al invicto AZ de la victoria
El AZ llegó a Inglaterra presumiendo de un orgulloso registro de imbatibilidad, y demostró exactamente por qué con una actuación mucho mejorada en la segunda parte. Kees Smit desvió fuera un peligroso disparo de zurda mientras el sólido conjunto de la Eredivisie empezaba a superar la presión del Sunderland y a marcar el ritmo.
El portero del Sunderland, Robin Roefs, tuvo que rendir a su mejor nivel para preservar la exigua ventaja. Después de haber negado ya a Ro-Zangelo Daal tras un error defensivo en los primeros compases, Roefs realizó una parada vital en los últimos minutos para frustrar a Mexx Meerdink, después de que dos intentos de Valdemar Byskov fueran bloqueados dentro del área.
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Aferrándose a una victoria histórica
Los locales se vieron obligados a resistir un duro arreón final mientras su rival neerlandés buscaba desesperadamente el gol. Patati mandó por encima del larguero una ocasión de oro a falta de solo cinco minutos, lo que permitió a un Sunderland ya cansado sobrevivir a un final de máxima tensión.
El equipo de Le Bris, de hecho, terminó el partido volcado en ataque, ya que el AZ acabó quedándose sin gasolina. Nilson Angulo seguirá preguntándose cómo no consiguió marcar desde cinco metros tras una potente internada de Brian Brobbey en los últimos instantes.
En última instancia, esas ocasiones falladas al final importaron poco a la eufórica afición local. El pitido final confirmó una victoria histórica para el Sunderland, marcando de inmediato un tono positivo para el resto de su largamente esperada campaña en la Europa League.
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