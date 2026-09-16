Un penalti de Enzo Le Fee sella la primera victoria europea del Sunderland en 53 años ante el AZ Alkmaar

El Sunderland regresó por todo lo alto al fútbol europeo tras 53 años de ausencia, al asegurar una trabajada victoria por 1-0 sobre el AZ Alkmaar en su estreno en la Europa League. El equipo de Regis le Bris firmó una actuación memorable ante una afición entregada en el Stadium of Light y puso fin a una espera que se remontaba a 1973.

Los locales dominaron los primeros 45 minutos, pero en un primer momento no lograron sacar partido a su clara superioridad. Kevin Danso vio cómo un disparo con efecto era desviado por encima del larguero antes de que Le Fee estuviera más cerca que nadie de romper el empate al estrellar el balón en el poste tras aprovechar un brillante giro y centro de Wilson Isidor.