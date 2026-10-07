Y con el brillo de un jugador joven como Hammam Al Hammami, mejor jugador del torneo, Dionisio ha encontrado por fin al jugador que puede suplir al capitán Salem Al Dawsari, ya sea como titular o como su recambio.
Y en el otro extremo, Dionisio cuenta con Sultan Mandash y Saleh Abu Al Shamat, con la capacidad de su hermano Mohammed para ocupar esa posición cuando sea necesario.
En ataque, Arabia Saudí dispone de Firas Al Buraikan, máximo goleador de la Copa del Golfo 27, Abdullah Al Hamdan, máximo goleador de la Copa del Golfo 26, y Abdullah Al Salem, todos ellos con goles en el torneo.
Y en defensa, la selección saudí ha pasado a contar con cuatro elementos que tienen todos la capacidad de jugar juntos: Hassan Tambakti, Abdulelah Al Amri, Hassan Kadesh y Jihad Zikri.
Además, están Nawaf Boushal, Mohammed Abu Al Shamat y Mohammed Mahzari en la posición de lateral derecho, y Mutaib Al Harbi y Zakaria Hawsawi en el otro costado, y por detrás de ellos Mohammed Al Owais junto a Nawaf Al Aqidi.
Esta enorme variedad brinda a Dionisio la oportunidad de imponer su estilo y utilizar con comodidad los elementos de los que dispone, sin que la ausencia de alguno de ellos afecte al equipo hasta el punto de provocar carencias, algo que beneficiará a Arabia Saudí en el torneo asiático.