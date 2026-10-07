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Un paso en el camino hacia Asia: ¿cómo se beneficia la selección de Arabia Saudí del logro de la Copa del Golfo 27?

FEATURES
Arabia Saudí
Gulf Cup
Asian Cup
G. Donis
Arabia Saudita
Grecia

¿Logrará Arabia Saudí el título asiático?

La conquista de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27" supuso un logro histórico para la selección de Arabia Saudí, especialmente teniendo en cuenta su situación actual y el hecho de que no levantaba ningún título desde hacía 23 años completos.

La selección de Arabia Saudí se coronó campeona de la Copa del Golfo Arábigo el pasado martes, tras vencer a su homóloga de los Emiratos Árabes Unidos por dos goles a cero, en el partido final del torneo del Golfo, que se disputó en el estadio Al Inmaa de Yeda.

  • La promesa de Asia

    Es cierto que la selección de Arabia Saudí volvió a los podios tras una ausencia de 23 años, pero no debe conformarse con eso, especialmente porque el torneo del Golfo no es un torneo oficial en sí mismo.

    El sueño mayor debe ser ganar la Copa Asiática, sobre todo porque Arabia Saudí será la anfitriona del torneo en su próxima edición, durante los meses de enero y febrero.

    La selección saudí no se corona en ese torneo desde hace 30 años, concretamente desde que lo conquistó por tercera y última vez en 1996, tras vencer a su homóloga de Emiratos Árabes Unidos en la final por penaltis.

    Desde entonces, la selección saudí se clasificó a la final en dos ocasiones, perdiendo ambas ante Japón en 2000 y luego ante Irak en 2007.

    En caso de que Arabia Saudí ponga fin a ese maleficio, se convertiría en la más laureada del torneo asiático, con 4 títulos, igualando a la selección de Japón, que ostenta en solitario esa cima en la actualidad.

  • No más presión

    Pero, ¿cómo puede lograr esto la selección saudí? La respuesta a esta pregunta solo la tiene el griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, pues es él quien debe encontrar el camino tanto en el aspecto técnico como en el anímico.

    El aspecto más importante es el anímico, ya que la conquista de la Copa del Golfo Arábigo quitó una enorme presión de encima del entrenador y los jugadores de la selección saudí, algo que Donis debe aprovechar.

    Es cierto que la Copa del Golfo Arábigo es un torneo amistoso, pero puso fin al completo ayuno de títulos de la selección saudí.

    Ese ayuno pesó sobre los jugadores de Arabia Saudí durante 23 años, hasta el punto de que perdió 5 finales consecutivas desde su último título en 2003, de las cuales 4 fueron en la propia Copa del Golfo Arábigo.

    No cabe duda de que la afición saudí aspira ahora a que su selección sea campeona del Golfo y de Asia a la vez, pero lo pedirá de forma más tranquila tras lograr este gran éxito, lo que reducirá la intensidad de las presiones.

  • No hay ausencias significativas

    La otra ventaja que obtuvo Donis de la Copa del Golfo Arábigo consiste en encontrar una enorme cantidad de alternativas capaces de suplir las ausencias, algo que ocurrió en el propio torneo del Golfo.

    La selección saudí perdió a lo largo del torneo a varios elementos importantes, como el portero Nawaf Al-Aqidi, el defensa Hassan Kadesh, el lateral izquierdo Zakaria Hawsawi y el centrocampista Alaa Al-Haji.

    Además, Arabia Saudí sufrió la ausencia de algunos jugadores durante uno o dos partidos, como el defensa Hassan Tambakti y el extremo Mohammed Al-Qahtani, pero en cada ocasión lograba encontrar alternativas.

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  • Alternativas al por mayor

    Y con el brillo de un jugador joven como Hammam Al Hammami, mejor jugador del torneo, Dionisio ha encontrado por fin al jugador que puede suplir al capitán Salem Al Dawsari, ya sea como titular o como su recambio.

    Y en el otro extremo, Dionisio cuenta con Sultan Mandash y Saleh Abu Al Shamat, con la capacidad de su hermano Mohammed para ocupar esa posición cuando sea necesario.

    En ataque, Arabia Saudí dispone de Firas Al Buraikan, máximo goleador de la Copa del Golfo 27, Abdullah Al Hamdan, máximo goleador de la Copa del Golfo 26, y Abdullah Al Salem, todos ellos con goles en el torneo.

    Y en defensa, la selección saudí ha pasado a contar con cuatro elementos que tienen todos la capacidad de jugar juntos: Hassan Tambakti, Abdulelah Al Amri, Hassan Kadesh y Jihad Zikri.

    Además, están Nawaf Boushal, Mohammed Abu Al Shamat y Mohammed Mahzari en la posición de lateral derecho, y Mutaib Al Harbi y Zakaria Hawsawi en el otro costado, y por detrás de ellos Mohammed Al Owais junto a Nawaf Al Aqidi.

    Esta enorme variedad brinda a Dionisio la oportunidad de imponer su estilo y utilizar con comodidad los elementos de los que dispone, sin que la ausencia de alguno de ellos afecte al equipo hasta el punto de provocar carencias, algo que beneficiará a Arabia Saudí en el torneo asiático.