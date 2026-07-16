En las imágenes publicadas en 2024 se ve al astro argentino bañando al pequeño español. Yamal tenía entonces apenas unos meses y la carrera de Messi también estaba en sus inicios.

La imagen, tomada en 2007 para un calendario benéfico del periódico español *Sport* junto a UNICEF, incluía a los jugadores del FC Barcelona y a quienes luego se convertirían en futbolistas del club. Como Messi, el Barça sería el primer equipo de Yamal.

Las fotos no se publicaron hasta después del debut de Yamal, gracias a su padre, Mounir Nasraoui, quien quiso protegerlo de presiones y comparaciones con Messi que surgieron en la Eurocopa.

«¡Quizá fue Lamine quien bendijo a Leo!», afirmó en 2024 al diario Mundo Deportivo. La foto fue «una casualidad de la vida», pues nadie podía prever su futuro. Añadió: «Sabía que se convertiría en una estrella. Todo padre lo sabe y quiere que su hijo sea el mejor. Le deseo lo mejor en la vida y para el futuro».

El propio Yamal añadió: «Cuando se tomaron las fotos no entendía lo que pasaba por mi edad. Mi padre las guardó y nunca las mostró para evitar las comparaciones con Messi. A nadie le molesta que lo comparen con el mejor jugador de la historia, pero puede ser contraproducente, porque al final no serás como él».