Es una historia que ningún guionista habría escrito mejor. Cuando España y Argentina se enfrenten el domingo noche en Nueva York en la final del Mundial 2026, será también el duelo Messi vs. Yamal.
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Un pasado en común... y ahora rivales en la final del Mundial 2026: por qué Lionel Messi le hizo una «bañera» a Lamine Yamal
Por un lado, el que muchos consideran el mejor futbolista de la historia, dispuesto a levantar por segunda vez consecutiva el trofeo más codiciado del fútbol mundial. Por otro, el joven que juega con total naturalidad y que, tras ganar la Eurocopa 2024, podría lograr su segundo gran título con la selección en poco tiempo.
Este duelo resulta fascinante porque, más allá del marcador, parece marcar el fin de una era. En lo que podría ser su último partido con la selección —y seguro su último Mundial—, el rey Messi podría ceder el testigo a su sucesor.
No solo su estilo similar y el amor por el Barça los vinculan: también una foto de hace casi 20 años.
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Lionel Messi elogia a Lamine Yamal: «Sabía que se convertiría en una estrella»
En las imágenes publicadas en 2024 se ve al astro argentino bañando al pequeño español. Yamal tenía entonces apenas unos meses y la carrera de Messi también estaba en sus inicios.
La imagen, tomada en 2007 para un calendario benéfico del periódico español *Sport* junto a UNICEF, incluía a los jugadores del FC Barcelona y a quienes luego se convertirían en futbolistas del club. Como Messi, el Barça sería el primer equipo de Yamal.
Las fotos no se publicaron hasta después del debut de Yamal, gracias a su padre, Mounir Nasraoui, quien quiso protegerlo de presiones y comparaciones con Messi que surgieron en la Eurocopa.
«¡Quizá fue Lamine quien bendijo a Leo!», afirmó en 2024 al diario Mundo Deportivo. La foto fue «una casualidad de la vida», pues nadie podía prever su futuro. Añadió: «Sabía que se convertiría en una estrella. Todo padre lo sabe y quiere que su hijo sea el mejor. Le deseo lo mejor en la vida y para el futuro».
El propio Yamal añadió: «Cuando se tomaron las fotos no entendía lo que pasaba por mi edad. Mi padre las guardó y nunca las mostró para evitar las comparaciones con Messi. A nadie le molesta que lo comparen con el mejor jugador de la historia, pero puede ser contraproducente, porque al final no serás como él».
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Lamine Yamal podría proclamarse campeón del mundo por primera vez
En la Eurocopa de Alemania, Yamal se convirtió en el jugador más joven en debutar y, con su gol en la semifinal ante Francia, también en el goleador más joven. La Furia Roja ganó el título al vencer 2-1 a Inglaterra en la final. Al final del torneo, Yamal fue elegido mejor jugador joven y entró en el equipo ideal.
Ahora, dos años después, el joven de 19 años afronta un nuevo hito: ante su ídolo Messi puede proclamarse campeón del mundo y cerrar la historia que empezó hace 19 años con una foto ya legendaria.
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