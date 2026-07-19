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¿Un partido sin importancia? Michael Olise lloró tras fallar goles clave para Francia en el emocionante tercer puesto contra Inglaterra, con 10 goles en total; pero la estrella del Bayern de Múnich le arrebató a Pelé el récord del Mundial
Una noche agridulce en Miami
Según L'Equipe, la estrella del Bayern de Múnich lloró en el vestuario tras fallar dos ocasiones clarísimas en la segunda parte. Francia había remontado tras un mal primer tiempo y se puso 4-3 abajo, con Olise como protagonista. Sin embargo, el londinense falló dos ocasiones claras en los minutos 75 y 81, disparando fuera cuando parecía seguro que iba a marcar. Estos fallos resultaron fatales para la remontada francesa, y su excelente racha este verano quedó en el olvido mientras se centraba en las oportunidades desperdiciadas.
- AFP
Superando a una leyenda del fútbol
A pesar de su dolor personal, Olise hizo historia en el frenético partido: dio dos asistencias a Kylian Mbappé y llegó a siete en el torneo, superando el récord de Pelé. El tres veces campeón del mundo había fijado el listón en seis asistencias en el Mundial de 1970, pero Olise lo superó y quedó solo en lo más alto de la tabla histórica de un solo torneo.
Su irrupción se aceleró tras llegar a la Bundesliga, donde sumó 42 goles y 54 asistencias en dos temporadas. Aunque aún está lejos del récord mundial de Lionel Messi (12 asistencias), su capacidad para crear peligro ha sido clave en la campaña de Francia, y él ha priorizado el éxito colectivo sobre los logros personales.
Deschamps brinda su apoyo a su estrella
Se vio al seleccionador Didier Deschamps abrazando a su abatida estrella en el campo y, más tarde, confirmó que hablaron en privado para animarlo. Deschamps, que siempre ha defendido a Olise, reconoció el desgaste emocional del partido.
Su respaldo llega en un momento clave: Olise debe asimilar un torneo que fue triunfo personal pero decepción colectiva. Francia llegó como favorita y, aunque el cuarto puesto es respetable, la derrota 6-4 ante sus rivales dejó mal sabor.
- Getty/GOAL
La saga del traspaso se cierne en segundo plano
A pesar de las lágrimas derramadas en Miami, el valor de Olise nunca ha sido mayor y su futuro en Baviera está bajo la lupa de la élite europea. Se asegura que el extremo está «especialmente decidido» a forzar su fichaje por el Real Madrid para reunirse con su compañero de selección Kylian Mbappé en la capital española.
Florentino Pérez lo ve como la pieza final de su proyecto galáctico, un asistente capaz de hacer brillar a la delantera madridista. El PSG, uno de los gigantes europeos, ya se ha retirado de la puja, reacio a igualar la astronómica valoración, lo que deja a los blancos en una posición ventajosa.
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