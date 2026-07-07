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«Un partido amañado para Messi»... Polémica mundial contra los árbitros del Egipto-Argentina

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
L. Messi
Argentina
Egipto
EE. UU.

El VAR está en una situación delicada en el Mundial.

Aficionados de todo el mundo acusan a los árbitros de usar indebidamente el VAR en el partido de octavos entre Argentina y Egipto, disputado este martes, al considerar que la decisión favoreció la remontada argentina.

El diario Mirror publicó tras el partido: «La selección argentina, liderada por Lionel Messi, es uno de los mayores atractivos del Mundial. Durante su partido contra Egipto en octavos de final, en Atlanta, algunos aficionados afirmaron que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) estaba tratando, de forma indirecta, de mantener en la competición a una de las estrellas más destacadas del torneo».

Antes de la remontada histórica de Argentina por 3-2, el campeón defensor perdía. Tras fallar un penalti, Messi vio cómo Egipto se adelantaba con un gol sin respuesta; luego, Mohamed Salah asistió a Mostafa Zico, quien marcó el segundo en la segunda parte.

Tras la celebración egipcia, el árbitro François Litxier recibió una señal de la sala de vídeo para revisar una posible falta en el inicio de la jugada.

  • Un título robado

    El caos creció durante el partido tras la sanción al seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, por un gesto contra el racismo.

    Tras el partido, el técnico protestó airadamente por la «injusticia» de anular el gol.

    Tras las protestas argentinas, el árbitro anuló el tanto al considerar que Lisandro Martínez había sufrido una falta 20 segundos antes.

    Zico marcó el segundo de Egipto seis minutos después, pero para entonces las redes, sobre todo «X», ya ardían.

    Un aficionado escribió: «Este torneo está amañado. La corrupción le roba un gol a Egipto ante los ojos de todos».

    Otro añadió: «Amañado, como siempre», y un tercero escribió: «El Mundial está amañado para Messi».

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  • Dudas sobre el uso del VAR

    Poco después, Messi empató para Argentina con un gran disparo (2-2), completando la remontada.

    De haber valido el primer tanto de Zico, Egipto habría mantenido la ventaja.

    En el descuento, Enzo Fernández cabeceó el 3-2 que eliminó a Egipto y rubricó una de las remontadas más famosas del Mundial.

    El gol anulado de Zico generó dudas entre varios periodistas deportivos, que cuestionaron la forma en que se aplicó la tecnología de vídeo, tanto en lo que respecta al texto del reglamento como a la necesidad de utilizarla en un caso como este.

    Rob Harris, corresponsal de «Sky Sports», afirmó: «La anulación del gol de Egipto se ajusta al reglamento del VAR, pero la tecnología en el fútbol no se creó para retroceder tanto en el juego con el fin de revisar una falta leve en el otro extremo del campo, que no está directamente relacionada con la fase final del contraataque».

  • «Si volviera, encontraría a Tutankamón»

    Dale Johnson, corresponsal de la BBC, escribió: «El gol anulado a Egipto contradice la gestión de este torneo. No se pueden ignorar roces leves y luego anular un gol por un pequeño tirón de camiseta».

    El periodista Henry Winter ironizó: «Si el VAR hubiera retrocedido un paso más, ¡habría encontrado a Tutankamón en la jugada! Quizá la decisión sea correcta, pero qué pena... Habría sido uno de los goles más bonitos del torneo, tras una jugada de unas 80 yardas con movimientos y pases precisos».

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  • Es una clara falta de visión... Se ha pasado por alto el penalti.

    Usuarios de todo el mundo mostraron su apoyo a Egipto en la plataforma X e indignación por el arbitraje y el VAR.

    Uno de ellos acusó a los árbitros del VAR de hacer la vista gorda ante las faltas de Argentina y publicó una imagen de la película «Bird Box» para ilustrar su punto.

    Otro usuario escribió: «El hombre del partido por parte de Argentina no es Messi...», sugiriendo que se refería al árbitro francés François Litxer, cuya foto adjuntó. También indicó que el texto de la coronación estaba listo para el «niño mimado de la FIFA», en alusión a Messi.

    Otro añadió: «Estas dos faltas merecían, al menos, revisión del VAR, sobre todo la de Salah. Se revisó el gol de Egipto, pero no estas jugadas previas al tanto de Argentina. Esa falta de coherencia perjudica el juego».

    Talal Abdullah afirmó: «Cuando se implantó el VAR, los aficionados al fútbol esperaban que se acabaran los errores humanos, pero, por desgracia, se ha confirmado que los errores no eran humanos, sino “pagados”».

    Una cuenta argelina sentenció:
    «De un penalti a favor de Egipto que árbitro y VAR ignoraron a un tercer gol de Argentina… Una catástrofe».

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