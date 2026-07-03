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Falko Blöding

Traducido por

«Un paquete completo que da dolores de cabeza»: Lothar Matthäus lanza una polémica hipótesis sobre el posible sueldo de Jürgen Klopp en la DFB

World Cup
Alemania
J. Nagelsmann
J. Klopp

La DFB debe preparar un paquete financiero enorme para que Jürgen Klopp (59) sea el nuevo seleccionador nacional. Así lo prevé también Lothar Matthäus (65), el jugador con más partidos internacionales de la historia.

El ex capitán de la selección alemana señaló que, además de la indemnización a Red Bull, el salario de Klopp superaría notablemente al del exseleccionador Julian Nagelsmann (38).

  • En el programa «Lothar legt los» de Bild, Matthäus afirmó: «Su sueldo no será el de Nagelsmann, de eso estoy seguro. Ya he hablado de ello con algunas personas. Klopp no se irá a la DFB por el sueldo anual que le paga el RB».

    Nagelsmann, que renunció el viernes, gana unos siete millones de euros al año, así que el elegido Klopp costaría mucho más. «Es un paquete global que complica las cosas, sobre todo a los responsables de la DFB», afirmó Matthäus. Y añadió: «Klopp conoce su valor de mercado, así que su salario no bajará de los dos dígitos millones al año».

    Se desconoce su salario en Red Bull como director global de fútbol, aunque las estimaciones oscilan entre 8 y 15 millones de euros, por debajo de los 18 millones que cobraba en el Liverpool.

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  • Jurgen Klopp Red Bull 2026Getty Images

    Jürgen Klopp tiene contrato con Red Bull hasta 2029.

    El contrato de Klopp con el fabricante austriaco de refrescos dura hasta finales de 2029. No hay cláusula de rescisión escrita, solo un acuerdo verbal. Para ficharlo por la DFB, primero habrá que negociar con la directiva de Red Bull, liderada por el director deportivo Oliver Mintzlaff (50).

    Según Bild, las conversaciones serán complejas: el fichaje de Klopp «no es en absoluto un camino de rosas». Red Bull pediría una indemnización de varios millones, cifra que la DFB nunca ha pagado por un seleccionador.

    Pese a ello, todo indica que Klopp aceptará el cargo: su llegada a la tambaleante selección es «tan segura como el amén en la iglesia», según un directivo de un club de primera división citado por Spiegel.

    Nagelsmann despejó el camino al dimitir el viernes, junto a sus ayudantes, entre ellos el director deportivo Andreas Rettig. 

  • Las etapas de Jürgen Klopp como entrenador principal

    PeriodoClub
    2001 - 2008FSV Mainz 05
    2008 - 2015Borussia Dortmund
    2015 - 2024FC Liverpool

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