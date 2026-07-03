«Un paquete completo que da dolores de cabeza»: Lothar Matthäus lanza una polémica hipótesis sobre el posible sueldo de Jürgen Klopp en la DFB

En el programa «Lothar legt los» de Bild, Matthäus afirmó: «Su sueldo no será el de Nagelsmann, de eso estoy seguro. Ya he hablado de ello con algunas personas. Klopp no se irá a la DFB por el sueldo anual que le paga el RB».

Nagelsmann, que renunció el viernes, gana unos siete millones de euros al año, así que el elegido Klopp costaría mucho más. «Es un paquete global que complica las cosas, sobre todo a los responsables de la DFB», afirmó Matthäus. Y añadió: «Klopp conoce su valor de mercado, así que su salario no bajará de los dos dígitos millones al año».

Se desconoce su salario en Red Bull como director global de fútbol, aunque las estimaciones oscilan entre 8 y 15 millones de euros, por debajo de los 18 millones que cobraba en el Liverpool.