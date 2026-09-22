El interés concreto desde el Camp Nou ha intensificado la puja por el joven, que anteriormente atrajo una firme atención de la Premier League. La directiva del Furacao se ha labrado una reputación de negociadora formidable, decidida a proteger a los talentos de su academia CT do Caju de los acercamientos depredadores del extranjero.

En respuesta a las agresivas ofensivas desde el norte de Londres, Paranaense rechazó, según se informa, una oferta superior a 120 millones de reales (17,5 millones de libras / 20,5 millones de euros) del Tottenham Hotspur para retener al defensa. Esa postura firme sirve como una advertencia contundente a los pretendientes europeos de que su cotizado activo no saldrá por poco dinero.