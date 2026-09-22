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Adhe Makayasa
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Un ojeador del Barcelona fue visto observando a Arthur Dias mientras el gigante catalán sigue de cerca a la sensación brasileña adolescente

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A. Dias
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El Barcelona ha intensificado su persecución del talento brasileño después de que se viera al director de scouting, Joao Amaral, siguiendo de cerca a Arthur Dias en Curitiba. El defensa central de 19 años se ha consolidado como una de las promesas más ilusionantes de Sudamérica tras un ascenso meteórico en Athletico Paranaense y una sorprendente convocatoria con la selección absoluta.

  • Ojeador catalán visita Curitiba

    La presencia de Amaral en la grada del Arena da Baixada para el duelo del Brasileirao contra el Bahia subraya el interés real del Barcelona en el central. El conjunto azulgrana ha quedado muy impresionado por la presencia física y la serenidad del defensa, que juega con regularidad a las órdenes de Odair Hellmann. Según ESPN Brazil, los dirigentes azulgranas siguen en fase de evaluación y aún no han presentado una oferta formal a la cúpula del Paranaense.

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  • Paranaense v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    El Tottenham pone a prueba la tasación del brasileño

    El interés concreto desde el Camp Nou ha intensificado la puja por el joven, que anteriormente atrajo una firme atención de la Premier League. La directiva del Furacao se ha labrado una reputación de negociadora formidable, decidida a proteger a los talentos de su academia CT do Caju de los acercamientos depredadores del extranjero.

    En respuesta a las agresivas ofensivas desde el norte de Londres, Paranaense rechazó, según se informa, una oferta superior a 120 millones de reales (17,5 millones de libras / 20,5 millones de euros) del Tottenham Hotspur para retener al defensa. Esa postura firme sirve como una advertencia contundente a los pretendientes europeos de que su cotizado activo no saldrá por poco dinero.

  • La convocatoria de Brasil recompensa su progresión

    Los focos sobre Dias se han intensificado después de que Carlo Ancelotti decidiera incluirle en una convocatoria de la absoluta de Brasil para el actual parón internacional. Abrirse paso en la dinámica de la selección brasileña con solo 19 años sitúa al canterano del Curitiba en la élite de los prometedores defensas sudamericanos. Contar con el respaldo de un técnico de semejante trayectoria refleja su rápida madurez desde que se afianzó como titular en la máxima categoría de Brasil.


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  • imago-sport-1078031195.jpgZUMA Press Wire

    Los amistosos sirven de escaparate

    Dias debe incorporarse a la concentración de su selección de cara a dos amistosos consecutivos contra Australia los días 25 y 29 de septiembre, seguidos de un encuentro con India el 3 de octubre. La ventana internacional ofrece al defensa adolescente una plataforma ideal para demostrar que está preparado para el máximo nivel del fútbol. Unas actuaciones destacadas en el escenario global animarán sin duda al Barcelona y a sus pretendientes de la Premier League a intensificar su persecución.

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