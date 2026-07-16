Un nuevo vídeo muestra por qué Jude Bellingham abofeteó a Valentín Barco tras provocar a los «Three Lions» con una celebración desenfrenada

Unas imágenes que circulan por las redes sociales muestran el momento en que Bellingham golpeó en la nuca a Barco. El jugador del Real Madrid, visiblemente frustrado tras la derrota de Inglaterra por 2-1, se estrechaba la mano con un portero suplente de Argentina cuando Barco le dijo algo al oído. Bellingham, que habla español con fluidez tras su paso por La Liga, reaccionó al instante golpeando al exfutbolista del Brighton.

Barco respondió empujándolo, lo que provocó la intervención del defensa Nicolás Otamendi. Los porteros ingleses James Trafford y Dean Henderson mediaron, mientras Ollie Watkins retiraba a un enfadado Bellingham.











