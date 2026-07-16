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Un nuevo vídeo muestra por qué Jude Bellingham abofeteó a Valentín Barco tras provocar a los «Three Lions» con una celebración desenfrenada
Bellingham le da una bofetada a Barco
Unas imágenes que circulan por las redes sociales muestran el momento en que Bellingham golpeó en la nuca a Barco. El jugador del Real Madrid, visiblemente frustrado tras la derrota de Inglaterra por 2-1, se estrechaba la mano con un portero suplente de Argentina cuando Barco le dijo algo al oído. Bellingham, que habla español con fluidez tras su paso por La Liga, reaccionó al instante golpeando al exfutbolista del Brighton.
Barco respondió empujándolo, lo que provocó la intervención del defensa Nicolás Otamendi. Los porteros ingleses James Trafford y Dean Henderson mediaron, mientras Ollie Watkins retiraba a un enfadado Bellingham.
- Bildbyran
Las provocaciones de Barco a los Tres Leones
Barco, que fichará por el Chelsea procedente del Estrasburgo este verano, no jugó la semifinal, pero encendió a la selección inglesa. Las imágenes lo mostraron entrando al campo para celebrar el gol de Enzo Fernández frente a los jugadores ingleses.
La tensión creció durante el partido en el Mercedes-Benz Stadium, con Bellingham como blanco de las tácticas duras de Argentina. Leandro Paredes evitó una amarilla por una fuerte entrada al jugador de 23 años, y el defensa del Tottenham, Cristian Romero, celebró un despeje frente al exjugador del Borussia Dortmund. Estas provocaciones estallaron tras el pitido final que eliminó a Inglaterra.
El colapso táctico genera frustración
Más allá de las tensiones internas, la frustración en la selección inglesa se agravó por un error táctico. Anthony Gordon había adelantado a los Tres Leones, pero el técnico Thomas Tuchel pasó a una defensa de cinco para proteger el resultado. La decisión falló: los campeones del mundo recuperaron el impulso y, en el tiempo de descuento, Lautaro Martínez marcó de cabeza el gol de la victoria. Tuchel asumió la derrota y admitió que el ajuste lo volvió «pasivo».
Bellingham admitió sentir el dolor de la derrota y lamentó que los aficionados, tras 60 años de espera, se quedaran sin final. «Podremos aprender, pero duele mucho. Quería formar parte de una Inglaterra que por fin lo lograra. Decirles a los aficionados lo mismo que llevan años oyendo es desgarrador», declaró el centrocampista tras el partido.
- AFP
Posibles medidas disciplinarias para Bellingham
Aunque Barco lo provocó, Bellingham podría ser sancionado a posteriori por la FIFA. Los árbitros no vieron el incidente, pero las imágenes podrían costarle una multa o suspensión. Si la FIFA interviene, se perdería el partido por el tercer puesto contra Francia este sábado en Miami.
Perder a su figura sería un golpe duro para Inglaterra, que busca su mejor resultado desde 1966. Bellingham ha sido uno de los mejores del torneo, pero esta polémica podría eclipsar su actuación. Mientras, los Tres Leones se reorganizan para el partido por el tercer puesto, y Argentina se prepara para la final contra España en el MetLife Stadium.
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