Kai Rooney tiene solo 16 años, pero sigue los pasos de su padre con una gran expectación a su alrededor. Wayne creció en el Everton, pero se convirtió en una leyenda del Manchester United. Kai, en cambio, empezó precisamente en el United y esta temporada, a las órdenes de Darren Fletcher en el Manchester United sub-18, está despegando.

Y en la última jornada su nombre saltó a los titulares gracias a los cuatro goles que marcó en la victoria por 6-0 ante el Burnley. Cuatro goles, cada uno diferente: el primero, de oportunista con la zurda, al lanzarse sobre el rechace del poste tras un cabezazo de un compañero; el segundo, de penalti, que él mismo provocó y transformó; después, un cabezazo elevándose por encima de todos a la salida de un córner; y, por último, aprovechó un error de la defensa del Burnley para marcar el 4-0 con un potente disparo de derecha y sentenciar el partido.