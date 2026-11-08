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Un nuevo peligro amenaza al Al Ahly: un gigante europeo persigue a Toni

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Movimiento de emergencia en enero que podría desbaratar los planes del "Raqi"

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Han aumentado las especulaciones sobre el deseo del Manchester United de fichar a un nuevo delantero durante el próximo mercado de invierno, después de que la lesión de Benjamin Sesko haya dejado al descubierto una clara falta de profundidad en la delantera.

El Manchester United no dio prioridad a la incorporación de otro delantero puro durante el mercado de verano, sino que concentró sus esfuerzos en reforzar el centro del campo. Esa decisión se pone ahora a prueba, con la ausencia de Sesko por lesión y las dificultades de Joshua Zirkzee para convencer a Michael Carrick de que es el más indicado para liderar la línea de ataque.

Tanto Bryan Mbeumo como Matheus Cunha han sido utilizados en la posición de punta, pero ninguno de los dos es un delantero puro por naturaleza. Como resultado, parece que los planes del club para enero se orientan hacia una solución a corto plazo en lugar de otra gran inversión a largo plazo.

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  • ¡La cesión es la solución más cercana!

    Según lo publicado por el sitio CaughtOffside, citando al diario "The National", ahora es probable que el Manchester United busque fichar a un delantero en calidad de cedido en enero.

    Se cree que el club trabaja bajo unos cálculos financieros estrictos, por lo que no desea desembolsar una cantidad elevada por otro delantero antes del mercado de verano.

    Sesko sigue siendo visto como el eje del ataque a largo plazo, por lo que un fichaje temporal permitiría al Manchester United cubrir su ausencia sin alterar ese plan, sobre todo teniendo en cuenta que el United tiene una necesidad urgente, ya que no se espera que Sesko regrese antes del inicio de 2027.

    Por otra parte, Zirkzee sigue teniendo una participación limitada, por lo que el jugador neerlandés no se considera parte de los planes a largo plazo del Manchester United.

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  • Corregir el error del verano: Toney y Mateta

    En consecuencia, la operación de cesión parece muy lógica para el Manchester United, pues el equipo necesita un jugador capaz de ser titular de inmediato, sobre todo porque gastar cantidades enormes en otro delantero joven podría causar un problema cuando Sesko regrese, por lo que la prioridad recae en la experiencia, la fiabilidad y la reducción del tiempo de adaptación.

    Según Caught Offside, «esto explica el creciente interés del Manchester United en una operación por Ivan Toney, estrella del Al-Ahli saudí».

    El sitio informó de que el Manchester United estudia la posibilidad de ceder al delantero del Al-Ahli, que cuenta con experiencia en la Premier League y puede aportar fortaleza física inmediata a la línea de ataque.

    Jean-Philippe Mateta es otra opción realista, y el delantero del Crystal Palace sigue entre los intereses del Manchester United, respaldado por su destacado historial en la Premier League y por su contrato, que finalizará próximamente.

    Y concluyó: «La decisión del Manchester United en verano de dar prioridad al centro del campo fue comprensible, pero la falta de un delantero suplente fiable parece ahora costosa».

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  • ¿Cuál es la postura del Al Ahly?

    El Manchester United no es el primer club interesado en fichar a Ivan Toney para resolver su crisis ofensiva, ya que antes de eso surgieron informaciones inglesas y saudíes que hablaron del deseo del Newcastle United de incorporar también a Toney.

    Sin embargo, el Al Ahli parece encontrarse actualmente en una buena posición contractual, sobre todo porque el contrato de Toney se extiende hasta finales de junio de 2028. A ello se suma que la directiva ha comenzado sus gestiones para renovar el contrato del jugador inglés con el fin de preservar la estabilidad del equipo, según informó el programa Al Montasaf del canal saudí Al Ekhbariya, citando fuentes del interior del club saudí, a finales del pasado mes de octubre.

    Por otro lado, la directiva del Al Ahli deberá acelerar el expediente de la renovación del contrato de Toney, una difícil prueba en la que teme fracasar ante la afición del club, que aún no se ha recuperado del golpe que supuso la marcha de Gabri Veiga al Newcastle, tras los intentos de renovar también con él, así como las salidas de Riyad Mahrez y Franck Kessié.

    Actualmente es la gran estrella, gracias a su prolífico olfato goleador, en la Liga Profesional Saudí Roshn, donde encabeza la tabla de goleadores con 13 goles.

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