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Han aumentado las especulaciones sobre el deseo del Manchester United de fichar a un nuevo delantero durante el próximo mercado de invierno, después de que la lesión de Benjamin Sesko haya dejado al descubierto una clara falta de profundidad en la delantera.

El Manchester United no dio prioridad a la incorporación de otro delantero puro durante el mercado de verano, sino que concentró sus esfuerzos en reforzar el centro del campo. Esa decisión se pone ahora a prueba, con la ausencia de Sesko por lesión y las dificultades de Joshua Zirkzee para convencer a Michael Carrick de que es el más indicado para liderar la línea de ataque.

Tanto Bryan Mbeumo como Matheus Cunha han sido utilizados en la posición de punta, pero ninguno de los dos es un delantero puro por naturaleza. Como resultado, parece que los planes del club para enero se orientan hacia una solución a corto plazo en lugar de otra gran inversión a largo plazo.

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