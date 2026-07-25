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Yosua Arya

Traducido por

¡Un nuevo número siete en la ciudad! El Atlético de Madrid cierra un fichaje espectacular por 35 millones de euros: la estrella del PSG, Kang-in Lee

Fichajes
K. Lee
Atlético Madrid
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Primera División
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El Atlético de Madrid ha fichado a la estrella surcoreana Kang-in Lee por 35 millones de euros (30 millones de libras/40 millones de dólares), procedente del PSG. Dos veces campeón de la Liga de Campeones, llega a Madrid con un contrato de cinco años y portará el dorsal 7.

  • Un regreso por todo lo alto a España

    El Atlético ha fichado a Kang-in del PSG por 35 millones de euros. El centrocampista de 25 años ha firmado un contrato hasta 2031. Tras brillar en Francia, Lee regresa a La Liga en su mejor momento.

    Llega tras brillar con Corea del Sur en el Mundial 2026 de Norteamérica y portará el prestigioso dorsal siete.


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  • Aportando calidad y prestigio contrastados

    El gigante español celebró de inmediato este fichaje de gran repercusión. En un comunicado oficial, el club destacó la versatilidad y la brillantez técnica que convirtieron a este creador de juego en un objetivo prioritario.

    «El Atlético de Madrid y el París Saint-Germain han llegado a un acuerdo para el traspaso de Kang In Lee, que ha fichado por nuestro club hasta el 30 de junio de 2031», reza el comunicado.

    «Este talentoso centrocampista zurdo, de 25 años, puede actuar como mediapunta o en ambas bandas, y destaca por su visión de juego, su control de balón y su capacidad para pasar y disparar. Kang In Lee lucirá el dorsal 7 del Atlético de Madrid».



  • Conocedor del fútbol español

    Aunque Lee alcanzó la fama mundial en París, el fútbol español no le es ajeno. Nacido en Incheon, llegó a España con diez años para unirse a la cantera del Valencia. Allí debutó con el primer equipo, ganó la Copa del Rey 2019 y disputó 62 partidos.

    En busca de más minutos, fichó por el Real Mallorca, donde, bajo Luis García Plaza y Javier Aguirre, disputó 73 partidos y se consolidó como uno de los jugadores más creativos de la Liga. Ese rendimiento convenció al PSG para ficharlo en 2023.

    A nivel internacional, su ascenso ha sido meteórico desde el Balón de Oro en el Mundial Sub-20 de 2019. Tras el oro en los Juegos Asiáticos de 2023, ya suma 50 partidos con Corea del Sur.

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  • 이강인 (Lee Kang-In)Getty Images

    El comienzo de una nueva era

    Tras completar los trámites, Lee se une a sus nuevos compañeros para iniciar esta etapa. Su flexibilidad táctica —puede jugar en el centro como creador de juego o incorporarse desde las bandas— ofrecerá al equipo opciones clave para superar a las defensas rivales.

    La afición del Atlético espera impaciente ver a su nuevo ‘7’ con la rojiblanca. En la lucha por los títulos, su creatividad y experiencia pueden resultar decisivas.

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