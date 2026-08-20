«Un nuevo mundo»: Cesc Fàbregas, listo para el histórico debut del Como en la Champions League

En una entrevista con TNT Sports, Fàbregas reflexionó sobre el rápido ascenso del club, al tiempo que reconoció las enormes exigencias físicas y emocionales que esperan a su joven plantilla en el mayor escenario de Europa. Dijo: "El desafío es que cuando, por ejemplo, vas al Parque de los Príncipes o al Bernabéu, y juegas, emocionalmente para los jugadores jóvenes, desgasta.

"El 85% del equipo nunca ha jugado en la Champions League, y también, cómo nos adaptaremos a jugar un miércoles por la noche en uno de los estadios más grandes del mundo, donde la intensidad es tan alta, y luego tres días después, tienes que viajar de vuelta.

"Luego, tienes que preparar el partido en un día, recuperarte, viajar a donde sea que juegues el sábado y competir al mismo nivel. A esto no puedo responder. Nunca lo hemos hecho como cuerpo técnico. El 85% de los jugadores no ha estado implicado en ningún tipo de situación como esta. El club nunca ha estado en una situación como esta.

"Los aficionados nunca han estado en una situación como esta. Así que este es un mundo nuevo, pero, de nuevo, lo afrontamos como una experiencia increíble, como una oportunidad increíble para todos nosotros juntos, y estoy seguro de que estaremos al nivel adecuado."