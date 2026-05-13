El proyecto ofrece al equipo femenino del City unas instalaciones propias dentro del mismo complejo que el equipo masculino y la cantera. La construcción, que ha durado casi cuatro años, ya está terminada: el equipo se mudó hace unas semanas.

Las recientes campeonas de la WSL disponen de zonas de medicina, rehabilitación, fisioterapia, hidroterapia y recuperación, además de cocineros y nutricionistas dedicados exclusivamente al equipo femenino, antes ubicado en las instalaciones de la cantera.

Jugadoras y personal participaron en el diseño: la centrocampista Laura Coombs ayudó con el interiorismo y el equipo decidió cómo aparecerían sus nombres en las taquillas del vestuario circular, inspirado en el Etihad Stadium para reforzar la unión del grupo.

«Me encanta este edificio», declaró Greenwood a la prensa. «Cada mañana al llegar me emociono. Siempre valoré nuestras instalaciones, pero esto es otro nivel».

Preguntada si es el mejor centro en el que ha estado, la futbolista de 32 años —con más de 100 partidos con Inglaterra y una temporada en el Lyon, ocho veces campeón de Europa— respondió: «Para un equipo femenino, sí, sin duda. En Inglaterra tenemos St George's Park, que es increíble. En Lyon teníamos buenas instalaciones, pero nada comparable. Es lo mejor porque está pensado para nosotras en todo sentido».