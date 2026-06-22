Varela (61’) empató apenas tres minutos después de ingresar con los «Tiburones Azules». Antes, Uruguay ya ganaba gracias a los goles de Maxi Araujo (44’) y Agustín Canobbio (45’+6), después del tanto inicial de Kevin Pina (21’) para Cabo Verde en su debut mundialista.

«Estamos aquí para medirnos al más alto nivel y cumplir un nuevo sueño: pasar a la siguiente ronda», declaró el seleccionador Pedro Leitao Brito. «Estamos en un punto en el que podemos decir: sí, luchamos por pasar de ronda».

La selección menos favorita lo dio todo: con corazón y pasión, los jugadores se lanzaron a cada duelo y fueron recompensados por el astuto Varela. El jugador de 24 años aprovechó un error defensivo para marcar. Así, Cabo Verde sumó otro héroe, además del portero Vozinha, quien ya había contenido a España (0-0) y esta vez contó con el apoyo en directo de su madre.