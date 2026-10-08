En un movimiento que consolida su base de poder dentro del fútbol europeo, Ceferin ha comunicado oficialmente a los presidentes de las federaciones nacionales que buscará otro mandato como presidente de la UEFA. Durante una reunión en Berlín en la mañana del jueves, el abogado esloveno confirmó que pretende ampliar su liderazgo hasta 2031, pese a haber sugerido anteriormente que no buscaría seguir más tiempo en el cargo.

Según ESPN, Nasser Al-Khelaifi había animado a Ceferin a buscar un nuevo mandato durante una reciente asamblea en Copenhague, lo que pone de relieve el apoyo de alto nivel del que goza Ceferin entre las figuras más influyentes de clubes y federaciones del continente.

La decisión de seguir en el cargo llega después de la aplicación de controvertidos cambios en los estatutos de la UEFA sobre los límites de mandato presidencial. Estas modificaciones, que fueron ratificadas en el Congreso de 2024 en París, despejaron de hecho el camino legal para que Ceferin siga al frente más allá del límite habitual de tres mandatos.