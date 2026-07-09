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Brazil v Norway: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Un nuevo Ferrari... Haaland se acerca a un milagro goleador

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Noruega vs Inglaterra
Noruega
Inglaterra
World Cup
E. Haaland
Noruega

«Como delantero, creo que estoy entre los mejores, pero Harry Kane y Kylian Mbappé han marcado más goles que yo esta temporada, así que, estadísticamente, no soy el mejor. Esa es la realidad».

Así se expresó el delantero noruego Erling Haaland tras marcar un doblete contra Irak en la primera jornada del Mundial. 

Según Marca, sus cifras lo acercan a la perfección: en octavos eliminó a Brasil con otro doblete (2-1) y reavivó la lucha por la Bota de Oro.

Con 7 tantos, comparte el liderato con Messi y Mbappé, mientras que Kane suma 6.

Es la primera vez en la historia del Mundial que tres jugadores llegan a los siete goles en una misma edición.

  • HaalandGetty Images

    Haaland supera su promedio de goles por partido con Noruega

    Sin embargo, lo que Haaland logra con Noruega es aún más impresionante: supera la media de un gol por partido, con 62 tantos en 54 encuentros (1,14 goles de media).

    Ningún otro jugador en la historia de las selecciones, con al menos 60 goles, ha mantenido un promedio semejante.

    Los más cercanos fueron Ferenc Puskás, con 84 goles en 85 partidos para Hungría (0,99 por partido), y Kunishige Kamamoto, con 75 goles en 76 partidos para Japón (0,99).

    A continuación figuran Ali Mabkhout (0,74), Ali Daei (0,73), Romelu Lukaku (0,71) y Harry Kane (0,71).

    Cristiano Ronaldo (0,63) y Lionel Messi (0,61), máximos goleadores históricos de sus selecciones con 146 y 124 tantos, también quedan por debajo del 1,14 de Haaland.

    En clubes la tendencia se mantiene: Haaland, con 359 goles en 418 partidos (0,85 por encuentro), es el que más se acerca al gol por partido.

    En el Red Bull Salzburgo marcó 29 goles en 27 partidos; en el Borussia Dortmund anotó 86 en 87; y en el Manchester City lleva 162 en 198.

    • Anuncios
  • Erling HaalandGetty Images

    Haaland supera a los mejores goleadores de la era moderna

    A pesar de ello, Erling Haaland sigue superando a los máximos goleadores de la era moderna: Lionel Messi ha marcado 918 goles en 1.160 partidos con clubes y la selección, con un promedio de 0,79 goles por partido, Kylian Mbappé suma 432 goles en 574 partidos (0,75 por encuentro).

    Cristiano Ronaldo, el máximo goleador de la historia, ha marcado 971 goles en 1.323 partidos (0,73 por encuentro), y Robert Lewandowski 718 en 1.036 (0,69).

    Harry Kane suma 527 goles en 766 partidos (0,68 por encuentro).

    Además, Haaland igualó el récord de Zlatan Ibrahimović como máximo goleador de las selecciones nórdicas, con 62 goles, pero solo necesitó 54 partidos, frente a los 122 del sueco.

    Tras sus dos goles contra Brasil, Haaland declaró: «No sé cómo lo hago, pero si tengo una o dos ocasiones, el balón suele acabar en la red. Empiezo a creer que que el balón entre perfectamente junto al poste es un regalo de Dios. Es una locura».

    Como dijo Fernando Hierro de Raúl, Haaland es el nuevo «Ferrari» que amenaza con dejar atrás a todos; la próxima víctima podría ser Inglaterra en cuartos.

    El astro noruego concluyó: «Seguimos avanzando. Espero que todos los niños sueñen con representar a Noruega, porque hoy vivimos uno de los días más grandiosos de nuestra historia futbolística».

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