Un nuevo Ferrari... Haaland se acerca a un milagro goleador

«Como delantero, creo que estoy entre los mejores, pero Harry Kane y Kylian Mbappé han marcado más goles que yo esta temporada, así que, estadísticamente, no soy el mejor. Esa es la realidad».

Así se expresó el delantero noruego Erling Haaland tras marcar un doblete contra Irak en la primera jornada del Mundial.

Según Marca, sus cifras lo acercan a la perfección: en octavos eliminó a Brasil con otro doblete (2-1) y reavivó la lucha por la Bota de Oro.

Con 7 tantos, comparte el liderato con Messi y Mbappé, mientras que Kane suma 6.

Es la primera vez en la historia del Mundial que tres jugadores llegan a los siete goles en una misma edición.