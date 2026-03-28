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¿Un nuevo Dejan Kulusevski? La estrella del Tottenham admite que «no será el mismo jugador» tras la operación, pero insiste en que «por fin ve la luz» a medida que se acerca su tan esperado regreso
El final de un largo túnel de recuperación
Kulusevski no ha jugado con los Spurs en toda la temporada y la reciente noticia de una segunda operación hizo temer que estuviera de baja incluso más tiempo del previsto. Sin embargo, en declaraciones a Viaplay, admitió que, aunque el proceso había sido difícil, la reciente intervención quirúrgica había sido el punto de inflexión que necesitaba. «Entiendo que la gente estuviera preocupada, pero en realidad era por una razón equivocada», explicó. «Fue muy positivo someterme a esta pequeña operación y poder identificar el problema. Ahora todo debería estar resuelto. Quizás por cosas que no se sabrán porque, al fin y al cabo, solo Dios decide y nadie más».
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Evolucionar hacia una versión más sólida
La principal preocupación tanto para los seguidores del Tottenham como para los aficionados suecos ha sido si el extremo podrá recuperar el rendimiento explosivo que le convirtió en una figura destacada de la Premier League. Kulusevski, sin embargo, no se conforma con volver simplemente a su nivel anterior. Cree que el tiempo que ha pasado alejado de los terrenos de juego le ha permitido desarrollar una nueva perspectiva sobre el fútbol y sus propias capacidades físicas, lo que ha dado lugar a una transformación audaz en su estilo de juego.
Ante las dudas sobre su potencial rendimiento, Kulusevski se mostró desafiante. «Oigo a la gente decir: “¿Será el mismo jugador cuando vuelva?”. No, no seré el mismo jugador», afirmó con firmeza. «Seré mucho mejor y mucho más fuerte, más inteligente y mejor para mis compañeros. Esa es la fuerza que me impulsa. Es un reto que hasta ahora no he podido superar, ya que no estoy en plena forma. Pero esto aún no ha terminado y ahora es cuando empieza el segundo partido».
Con la mirada puesta en el Mundial
El extremo ya está deseando dejar huella en el mayor escenario y cree que su proceso de recuperación sigue un guion predestinado que le llevará al éxito en los próximos meses. Su confianza sigue inquebrantable a pesar del tiempo que ha pasado alejado del fútbol competitivo, mientras los Spurs luchan por evitar el descenso y la selección sueca se bate por un puesto en el Mundial, tras haber vencido a Ucrania y haberse clasificado para la final de la repesca contra Polonia.
«Ahora solo es cuestión de volver al campo con calma y constancia», afirmó. «Por fin veo la luz. Estoy convencido, me siento mejor. Tengo muy buenas sensaciones respecto al partido contra Polonia y al Mundial dentro de unos meses. Así es como terminará el libro y el capítulo. Estoy convencido de ello».
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Los Spurs y Suecia vuelven a la acción
Para el entrenador del Tottenham, Igor Tudor, el regreso de un Kulusevski en plena forma y motivado supondrá un gran impulso. El extremo aporta un perfil táctico único que se ha echado en falta durante su ausencia. La atención se centra ahora en su reincorporación al entorno de alta intensidad de la Premier League, donde se espera que demuestre que su «nueva» versión es, efectivamente, superior.