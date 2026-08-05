Mohamed Salah se ha convertido en el cuarto jugador egipcio de la historia en vestir la camiseta del Trabzonspor, tras Ayman Abdelaziz, Sayed Moawad y Trezeguet.

La aventura de Ayman Abdelaziz en Turquía comenzó con su fichaje por el Kocaelispor en el verano del año 2000 procedente del Zamalek, y se incorporó al Trabzonspor en enero de 2007, donde permaneció hasta julio de 2008, antes de regresar de nuevo al Zamalek.

Ayman Abdelaziz disputó 55 partidos con el conjunto turco, en los que marcó dos goles y dio 10 asistencias.

En cuanto a Sayed Moawad, fichó por el Trabzonspor en enero de 2008, pero no permaneció mucho tiempo, ya que regresó a Egipto al final de la temporada y fichó por el Al Ahly egipcio.

Moawad disputó únicamente 4 partidos con el Trabzonspor, con un total de solo 195 minutos, y no marcó ni asistió.

En cuanto a Mahmoud Hassan "Trezeguet", fue el más exitoso en el Trabzonspor y el más influyente con el equipo, al que llegó en el verano de 2022 procedente del Aston Villa, y en el que permaneció hasta el verano de 2025, periodo durante el cual se marchó una temporada cedido al Al Rayyan catarí.

Trezeguet jugó 76 partidos con el Trabzonspor en todas las competiciones, marcó 25 goles y dio 16 asistencias, además de contribuir a la conquista del título de la Supercopa de Turquía de 2023.