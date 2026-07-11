Un Mundial de debutantes, pero ¿y ahora qué? Jesse Marsch, las jóvenes promesas y los grandes retos del fútbol canadiense

Hace dos años, la selección masculina de Canadá (CanMNT) casi se queda fuera de la Copa América 2024, y el Mundial 2022 parecía su techo. Sin embargo, se clasificó y llegó a semifinales, lo que elevó el listón y las expectativas de cara al Mundial que se disputaría en casa. Aun así, es probable que las expectativas no fueran tan altas como lo que el equipo logró, sobre todo sin Alphonso Davies, Marcelo Flores e Ismaël Koné.

Al llegar a octavos y vencer con facilidad a los rivales esperados, las expectativas para el grupo de Marsch crecieron. Aunque partían como cabezas de serie, creen que con cuatro años más de trabajo pueden repetir ese nivel en 2026 o alcanzar los cuartos en 2030, e incluso pelear por un título regional, algo que Canadá no logra desde la Copa Oro 2000.

Por suerte, el técnico adecuado ya está confirmado hasta 2030. Jesse Marsch, pese a que su estilo ruidoso y apasionado pueda irritar a algunos, ha llevado a Canadá a nuevos niveles en los dos torneos más importantes que ha dirigido. Quizá se necesiten algunos ajustes —como tomarse un momento de calma tras el pitido final antes de conceder entrevistas—, pero es el técnico adecuado y contará con un ciclo mundialista completo para seguir creciendo.

«Nos queda mucho trabajo por hacer», afirmó Marsch. «Sabía que mi trabajo consistía en ayudar a la selección nacional a alcanzar el mayor éxito posible, y sabía que eso era lo mejor que podíamos hacer por el deporte: ayudar a estos jóvenes a dar lo mejor de sí mismos, y lo han conseguido. Aún no hemos terminado, y creo que habrá un enorme efecto dominó en cuanto a las posibilidades que se abrirán para el desarrollo de los jóvenes jugadores y entrenadores en este deporte en el país».

Las mayores expectativas complicarán celebrar logros modestos, pero también alimentarán sueños auténticos de títulos y de llegar más lejos que nunca. Cualquier resultado por debajo de eso será un fracaso.