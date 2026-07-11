Un Mundial de debutantes, pero ¿y ahora qué? Jesse Marsch, las jóvenes promesas y los grandes retos del fútbol canadiense

Para que el fútbol canadiense aproveche el aumento de interés, se necesitan vías de acceso al profesionalismo. En gran parte del país, eso depende de la Canadian Premier League, que en su octava temporada aún lucha por consolidarse ante el público y ya perdió dos equipos, aunque incorporó otros dos para mantener ocho clubes.
Pese a su relevancia como liga nacional, el nivel de juego y la asistencia aún no muestran avances notables, en parte por los bajos salarios.
En 2026, el salario mínimo de la liga es de 30 000 dólares canadienses, mientras que los jugadores con contrato de formación cobran un máximo de 250 dólares a la semana; ambas cifras están muy por debajo de la renta media de 42 600 dólares canadienses, según el censo de 2021.
La liga no ha publicado sus cuentas, pero pocos equipos llenan sus gradas, con lo que los ingresos por taquilla son bajos.
Antes, un lucrativo acuerdo unía a Canadian Soccer Media and Entertainment (CSME) con la CPL y canalizaba fondos de los derechos de televisión y patrocinios de Canada Soccer para sostener la liga. Ahora ese pacto se ha reajustado: Canada Soccer recibe más dinero, lo que perjudica a CSME y a la CPL.
Con estas preocupaciones financieras, el futuro de la máxima categoría masculina —creada en parte para garantizar la organización del Mundial 2026— sigue incierto.
«Cuanto más fútbol profesional haya en este país, mejor», afirmó el secretario general y director ejecutivo de Canada Soccer, Kevin Blue, tras la participación en el Mundial.
«Las condiciones que permiten que el fútbol profesional prospere pasan por un ecosistema mediático sólido y saludable que invierta en él, y por que las empresas canadienses también inviertan en este deporte.
«Cada vez más, los inversores —tanto privados como marcas que buscan retorno de marketing— comprenden que este es el deporte de más rápido crecimiento y mayor relevancia mundial en Canadá».