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Un Mundial de debutantes, pero ¿y ahora qué? Jesse Marsch, las jóvenes promesas y los grandes retos del fútbol canadiense

FEATURES
Analysis
World Cup
Canadá
J. Marsch
A. Davies

La histórica Copa del Mundo celebrada en Canadá generó grandes expectativas y cautivó al país. Ahora, la CPL, los Whitecaps y los programas de formación deben asegurar que no fue solo una fiesta de un mes.

El Mundial de Canadá 2026 se resume en «primicias»: pese a quedar segundos en su grupo, fueron la primera nación anfitriona en jugar un partido en el extranjero.

Fue la primera Copa del Mundo masculina que Canadá organizó en casa. En la fase de grupos sumó su primer punto, logró la primera victoria y marcó varios goles por primera vez. Un triunfo dramático sobre Sudáfrica le dio su primer pase a eliminatoria, hasta que Marruecos, tras una prometedora primera parte, puso fin a su aventura.


Nunca tantos canadienses siguieron un Mundial: 28,2 millones de espectadores únicos (el 69 % de la población) vieron al menos un partido. 

Vancouver y Toronto destacaron como sedes, con entradas agotadas y tres partidos históricos para Les Rouges. 

Aunque el torneo puede ser un punto de inflexión, hay motivos para el optimismo y también para el escepticismo sobre el futuro. A continuación, GOAL los analiza. 

  • FIFA Fan Festival Vancouver - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    POSITIVO: El interés está en su punto más alto

    Canadá, país multicultural, ya había disputado dos Copas del Mundo masculinas y siempre siguió el torneo con interés. Esta vez, el entusiasmo superó todos los récords. 

    Cada partido de la fase de grupos fue de los más vistos en la historia de Bell Media y superó en audiencia a varios programas de 2026, incluso a la final de hockey masculino de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026, la primera con jugadores de la NHL desde 2014. 

    La eliminación en octavos ante Marruecos congregó a una media de 5,4 millones de espectadores (más de 11 millones en algún momento), es decir, más del 20 % de la población. Para comparar, los 30 millones que vieron el EE. UU.-Bélgica solo representaron el 8,5 % de los estadounidenses. 

    Más allá de las cifras, el fútbol canadiense se vivió con total normalidad: todos los programas deportivos hablaron del Mundial, incluso durante la agencia libre de la NHL, y las nuevas equipaciones se agotaron, con previsiones de batir todos los récords de venta. 

    Nunca antes se había visto tal interés por Canadá en un Mundial. Hay esperanza de que esto se traduzca en más cobertura mediática del equipo y sitúe al fútbol canadiense bajo los focos con más frecuencia, incluso sin el atractivo del torneo. 

    • Anuncios
  • Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LO POSITIVO: Jesse Marsch eleva el nivel y las expectativas

    Hace dos años, la selección masculina de Canadá (CanMNT) casi se queda fuera de la Copa América 2024, y el Mundial 2022 parecía su techo. Sin embargo, se clasificó y llegó a semifinales, lo que elevó el listón y las expectativas de cara al Mundial que se disputaría en casa. Aun así, es probable que las expectativas no fueran tan altas como lo que el equipo logró, sobre todo sin Alphonso Davies, Marcelo Flores e Ismaël Koné. 

    Al llegar a octavos y vencer con facilidad a los rivales esperados, las expectativas para el grupo de Marsch crecieron. Aunque partían como cabezas de serie, creen que con cuatro años más de trabajo pueden repetir ese nivel en 2026 o alcanzar los cuartos en 2030, e incluso pelear por un título regional, algo que Canadá no logra desde la Copa Oro 2000.

    Por suerte, el técnico adecuado ya está confirmado hasta 2030. Jesse Marsch, pese a que su estilo ruidoso y apasionado pueda irritar a algunos, ha llevado a Canadá a nuevos niveles en los dos torneos más importantes que ha dirigido. Quizá se necesiten algunos ajustes —como tomarse un momento de calma tras el pitido final antes de conceder entrevistas—, pero es el técnico adecuado y contará con un ciclo mundialista completo para seguir creciendo. 

    «Nos queda mucho trabajo por hacer», afirmó Marsch. «Sabía que mi trabajo consistía en ayudar a la selección nacional a alcanzar el mayor éxito posible, y sabía que eso era lo mejor que podíamos hacer por el deporte: ayudar a estos jóvenes a dar lo mejor de sí mismos, y lo han conseguido. Aún no hemos terminado, y creo que habrá un enorme efecto dominó en cuanto a las posibilidades que se abrirán para el desarrollo de los jóvenes jugadores y entrenadores en este deporte en el país».

    Las mayores expectativas complicarán celebrar logros modestos, pero también alimentarán sueños auténticos de títulos y de llegar más lejos que nunca. Cualquier resultado por debajo de eso será un fracaso. 

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Más citas y/o reacciones en redes sociales

    Este Mundial permitió que varios jóvenes canadienses se consolidaran como la próxima generación de la selección, con estrellas menores de 25 años como Luc De Fougerolles (20), Ismaël Koné (24), Nathan Saliba (22), Promise David (25) y Niko Sigur (22). 

    También destacan Davies (25), quien, de recuperarse, llegará a los 29 en su posible tercer Mundial, y Bombito, que con 30 años estará en su mejor momento como defensa central. 

    Estos talentos sub-25 ya demostraron que pueden competir al más alto nivel y tendrán muchas más oportunidades, pues formarán el próximo núcleo de la selección. 

    Quiénes les acompañarán aún es un misterio. Aunque las vías de formación del país se han ampliado, un jugador como Bombito no fue descubierto hasta los 22 años en el SuperDraft de la MLS, tras pasar por la universidad comunitaria y sin haber jugado nunca con Canadá en las categorías inferiores. Es probable que otros hayan pasado desapercibidos de forma similar y puedan surgir en los próximos años. 

    «El fútbol ha avanzado mucho y aún puede arraigar más en la identidad canadiense. Con nuestra diversidad demográfica, no hay razón para que no sea uno de los deportes más populares», afirmó Alistair Johnston. 

    «Si seguimos así, no me sorprendería que el fútbol siga creciendo; es algo que, como jugadores y cuerpo técnico, todos queremos, porque deseamos que este deporte sea el más popular y que nuestra selección siga compitiendo a un nivel cada vez más alto».

    Pero lo más valioso no es solo la generación que apunta a 2030, sino el impulso que este mayor interés ha dado a la afición de la juventud canadiense, que ahora tiene más motivos que nunca para perseguir sus sueños futbolísticos y allanar el camino hacia 2034 y más allá. Si los Juegos Olímpicos de 1976, 1988 y 2010 en Canadá fueron un impulso, hay razones para confiar en la próxima década de deportistas.

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  • CPL celebrationCPL

    CUESTIÓN: ¿Podrá mantenerse la CPL?

    Para que el fútbol canadiense aproveche el aumento de interés, se necesitan vías de acceso al profesionalismo. En gran parte del país, eso depende de la Canadian Premier League, que en su octava temporada aún lucha por consolidarse ante el público y ya perdió dos equipos, aunque incorporó otros dos para mantener ocho clubes. 

    Pese a su relevancia como liga nacional, el nivel de juego y la asistencia aún no muestran avances notables, en parte por los bajos salarios. 

    En 2026, el salario mínimo de la liga es de 30 000 dólares canadienses, mientras que los jugadores con contrato de formación cobran un máximo de 250 dólares a la semana; ambas cifras están muy por debajo de la renta media de 42 600 dólares canadienses, según el censo de 2021.

    La liga no ha publicado sus cuentas, pero pocos equipos llenan sus gradas, con lo que los ingresos por taquilla son bajos.

    Antes, un lucrativo acuerdo unía a Canadian Soccer Media and Entertainment (CSME) con la CPL y canalizaba fondos de los derechos de televisión y patrocinios de Canada Soccer para sostener la liga. Ahora ese pacto se ha reajustado: Canada Soccer recibe más dinero, lo que perjudica a CSME y a la CPL.

    Con estas preocupaciones financieras, el futuro de la máxima categoría masculina —creada en parte para garantizar la organización del Mundial 2026— sigue incierto. 

    «Cuanto más fútbol profesional haya en este país, mejor», afirmó el secretario general y director ejecutivo de Canada Soccer, Kevin Blue, tras la participación en el Mundial. 

    «Las condiciones que permiten que el fútbol profesional prospere pasan por un ecosistema mediático sólido y saludable que invierta en él, y por que las empresas canadienses también inviertan en este deporte. 

    «Cada vez más, los inversores —tanto privados como marcas que buscan retorno de marketing— comprenden que este es el deporte de más rápido crecimiento y mayor relevancia mundial en Canadá».

  • Vancouver Whitecaps FC v Sporting Kansas CityGetty Images Sport

    DUDOSO: Preocupaciones sobre los Vancouver Whitecaps

    El futuro de los Vancouver Whitecaps sigue incierto. Aunque un grupo local prepara una oferta para mantener al equipo en la ciudad, la posibilidad de traslado persiste tras el Mundial y la reanudación de la MLS. 

    Su marcha sería un golpe para el fútbol canadiense: Vancouver perdería su papel relevante y un eventual equipo de la CPL difícilmente igualaría los 24.189 espectadores de media que los Whitecaps han registrado este curso. 

    A nivel de base, la situación podría ser aún más grave. 

    Desde su llegada a la MLS en 2011, el club ha tejido una red de alianzas con equipos locales y centros de formación al oeste de Ontario, y ha sabido llevar ese talento a través de un sólido sistema de cantera con sede en la Universidad de Columbia Británica, integrado con el primer equipo. En total, el programa, tanto masculino como femenino, atiende a más de 35 000 niños al año. 

    Sin esa estructura, no hay una verdadera vía profesional en Canadá: el Toronto FC tiene solo 110 jugadores en su cantera élite, limitada a Ontario, y el CF Montréal es uno de los pocos clubes de la MLS sin filial en MLS Next Pro.

    Aunque ningún jugador de los Whitecaps fue convocado para el Mundial de 2026, seis habían pasado por el club o su cantera, lo que muestra el impacto que tendría perder un equipo profesional y su academia. 

    «Todos queremos que los Whitecaps se queden en Vancouver; nuestra preocupación por una posible marcha es alta», afirmó Blue. 

    «La pérdida de un club profesional sería problemática; la trayectoria de los Vancouver Whitecaps en el desarrollo de jugadores es significativa y habría que sustituirla de alguna manera... Al plantearnos cómo será el futuro, queremos un futuro en el que los Whitecaps y todos los clubes profesionales existentes, y algunos más, formen parte de él».