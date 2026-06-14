Según un artículo del diario español AS, el país sudamericano solicitó a las autoridades estadounidenses.
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Un motivo de lo más curioso: al parecer, Argentina quiere excluir a 13 000 aficionados locales del Mundial
Según el Gobierno argentino, 13 000 padres morosos en la pensión alimenticia están en la lista.
La Administración cree que quien no tiene dinero suficiente para mantener a sus hijos no debería usarlo en viajar al Mundial.
«Si no cuidan a sus hijos, no entrarán al estadio», advierte el alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri.
Esta medida se enmarca en el programa «Tribunas Seguras», que busca identificar y sancionar a quienes no cubren las necesidades básicas de sus hijos.
El Gobierno argentino ya ha identificado a 1.166 personas sospechosas
El país sudamericano entregará la lista a la policía estadounidense para identificar a quienes adeuden pensiones alimenticias y quieran ingresar a los partidos del Mundial en curso.
Desde la ampliación de la iniciativa «Safe Stands» en 2023, cuenta con amplio respaldo social. Según datos oficiales, se controlaron más de cuatro millones de espectadores en 1.328 partidos y se identificó a 1.166 personas con prohibición de acceso a los estadios.
Argentina, vigente campeona, defiende el título en Estados Unidos, México y Canadá. Este miércoles a las 3:00 (hora alemana) debutará ante Argelia; luego enfrentará a Austria y Jordania.