«Un montón de goles»: Erling Haaland explica qué necesita para ganar el Balón de Oro tras ser considerado el heredero natural de los grandes de todos los tiempos del Balón de Oro, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

El jugador de 25 años está en el punto de mira, pero ¿conseguirá el Balón de Oro? Al preguntarle a su compatriota noruego Riise, exdefensa del Liverpool en colaboración con BetVictor Online Casino, respondió a GOAL: «Hay muchos jugadores emergentes.

«Creo que Erling debería haberlo ganado hace un par de años. Para lograrlo necesita un sistema que le permita marcar muchos goles. Ahora hay jugadores como Yamal u Olise, que hacen jugadas que encantan al público y llaman más la atención.

Pero si Erling sigue marcando esos goles increíbles, no lo podrán ignorar. Ha hecho muchos esta temporada; dicen que ha tenido una campaña regular, pero sus números son ridículos. Necesita batir el récord de la Premier League y entonces lo ganará».